La scaletta del concerto degli Stray Kids allo stadio Olimpico: l’ordine delle canzoni a Roma

Stasera, mercoledì 30 luglio, gli Stray Kids arrivano allo stadio Olimpico di Roma per esibirsi nel loro secondo concerto italiano in due anni, con una scaletta formata da alcuni dei loro successi, da ATE all'ultimo album HOP, uscito lo scorso gennaio. Una delle K-Pop band più famose al mondo, assieme a gruppi come BTS e le Blackpink (che si esibiranno il 6 agosto all'Ippodromo Snai La Maura di Milano), ha scelto la Capitale per portare le proprie hit in Italia dopo che lo scorso anno furono protagonisti di un concerto epico – nel bene e nel male – sotto a un diluvio che comunque non ha fermato migliaia di persone dal correre a vederli, facendone il sesto concerto con il maggior numero di spettatori in Italia nel 2024 grazie alle oltre 66 mila persone accorse a vederli agli I-Days. La band sta girando il mondo con il World Tour <dominATE>.

La scaletta con le canzoni degli Stray Kids all'Olimpico di Roma

La mappa dello stadio Olimpico di Roma per il concerto degli Stray Kids

Gli Stray Kids – formati da Bang Chan, Lee Know, Changbin, Han, Hyunjin, Felix, Seungmin e I.N. – arrivano all'Olimpico forti di numeri che li hanno visti premiati, tra le altre cose come Miglior artisti K-Pop a livello globale ai Billboard Music Awards 2024, oltre a essere stati headline a festival come il Loolapalooza. La band mette in scaletta canzoni tratte dal disco uscito lo scorso luglio ATE, ma anche dall'ultimo HOP, e si potranno ascoltare successi come Chk Chk Boom, God's Menu, MANIAC ed S-Class, tra le altre. Ecco la scaletta che la band sta portando in tour mondiale e con cui, per esempio, si è esibita allo Stade de France di Parigi: