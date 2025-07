La scaletta del concerto 2025 di Ultimo allo stadio San Nicola: l’ordine delle canzoni a Bari

Ultimo – Francesco Prandoni:Getty Images

Stasera, 23 luglio, Ultimo suonerà allo stadio San Nicola di Bari per il suo ultimo concerto del tour, in attesa di tornare sul palco il 4 luglio 2026 per il maxi concerto di Tor Vergata dove lo attendono 250 mila persone (i biglietti sono stati venduti in tre ore). In Puglia, però, si chiude l'ennesimo concerto record negli stadi, per un tour che lo ha visto esibirsi per nove show in sei città (ce ne sono stati due a Milano e tre nella sua Roma), confermando il cantautore come uno di quelli più amati dal vivo, secondo solo a Vasco Rossi, l'unico a potersi permettere tour negli stadi praticamente ogni anno.

La scaletta del concerto di Ultimo allo stadio San Nicola di Bari il 23 luglio

Ovviamente Ultimo porterà sul palco le canzoni che hanno caratterizzato questi anni in cui è riuscito a diventare uno dei fenomeni musicali più importanti della musica leggera italiana. Con tre Sanremo alle spalle, senza vincerne alcuno, e con non molte canzoni passate in radio, il cantautore è comunque riuscito a creare una narrazione – che si fonda anche sul compattamento di un pubblico attorno al concetto dell'essere ultimi nella società e cercare di trovare spazio – molto efficace. In scaletta ci saranno canzoni come Colpa delle favole, Pianeti, Piccola stella, Ti dedico il silenzio, I tuoi particolari fino a 22 settembre e Sogni appesi. Ecco la scaletta che Ultimo porterà allo stadio San Nicola di Bari: