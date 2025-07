La scaletta del concerto 2025 di Robbie Williams allo stadio Nereo Rocco: l’ordine delle canzoni a Padova

Questa sera, 17 luglio, Robbie Williams terrà l’unico concerto italiano allo stadio Nereo Rocco. In scaletta alcuni successi come Angels, Let Me Entertain You e Feel.

Robbie Williams – ph Jordan Strauss:Invision:AP)

Stasera, giovedì 17 luglio 2025, Robbie Williams sarà in concerto allo stadio Nereo Rocco di Trieste per la sua unica tappa italiana del suo Britpop Tour che vedrà in scaletta alcuni dei suoi successi. Il concerto del cantante inglese, una delle popstar di questi anni, anche grazie alla sua appartenenza ai Take That, rientra all'interno del Festival GO!2025&Friends che ha riportato Williams in Italia a distanza di due anni dalle due date che si tennero all’Unipol Arena di Bologna quando si esibì nel 2023. Il pubblico del Friuli venezia Giulia – che con Nova Gorica e Gorizia è Capitale europea della Cultura, potrà assistere allo show di uno dei performer più amati del Paese, protagonista, anche del biopic Betterman che ne racconta la Storia, fin dai primi passi, passando per il successo e anche la crisi. Robbie Williams è stato anche protagonista del Mondiale di Calcio per Club con la canzone Desire che ha cantato assieme a Laura Pausini.

La scaletta del concerto di Robbie Williams allo stadio Nereo Rocco di Trieste il 19 giugno

La mappa dello stadio Nereo Rocco per il concerto di Robbie Williams

Allo stadio Nereo Rocco, quindi, Robbie Williams porterà un concerto che spazia su vari palchi e che attraverserà la sua carriera, sia quella solista che quella dei Take That senza perdere momenti in cui rivisitare capolavori della musica mondiale, almeno stando a quanto fatto vedere nelle precedenti tappe del suo tour. Il cantante suonerà canzoni che sono diventati grandi classici del pop mondiale, da Rocket a Let Me Entertain You passando per Candy giù fino ai due bis che saranno le amatissime Feel e Angels, con cui chiuderà il concerto. questa dovrebbe essere la scaletta del concerto di Robbie Williams a Trieste: