La carriera di Paolo Vallesi: dal successo di La forza della vita a Sanremo fino all'Isola dei Famosi Paolo Vallesi sarà uno dei concorrenti della nuova edizione dell'Isola Dei Famosi, condotta da Veronica Gentili. Qui ripercorriamo la carriera dell'autore toscano, tra La forza della vita e Le persone inutili, passando anche per la malattia nel 2019.

A cura di Vincenzo Nasto

Paolo Vallesi, via Comunicato Stampa 2023

Mancano solo poche ore all'inizio dell'Isola Dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili: tra i protagonisti quest'anno ci sarà anche il cantautore toscano Paolo Vallesi, reduce dalla partecipazione nel 2023 come ospite al Festival di Sanremo con i Cugini Di Campagna, ma soprattutto dalla vittoria della seconda edizione di Ora O Mai Più. Il cantante, autore di brani storici come La forza della vita che gli permise di raggiungere il terzo posto al Festival di Sanremo 1992, sarà uno dei protagonisti della nuova edizione del reality show di Canale 5, dopo aver fatto parte anche del cast de La Talpa nel 2005, quando il programma era condotto da Paola Perego.

Solo qualche mese prima della sua vittoria nella seconda edizione di Ora O Mai Più, nel 2019, l'uomo aveva contratto un cancro all'intestino, come aveva rivelato in un'intervista a Caterina Balivo: "Se il pubblico mi dava una chance di tornare a fare il cantante volevo fosse solo per meriti artistici. Non è ho parlato prima perché è una cosa abbastanza di recente, è stata una cosa quasi contemporanea al periodo della mia partecipazione a Ora o mai più, e ho preferito il silenzio perché non volevo che in qualche modo una cosa del genere avesse a che fare con il mio ritorno alla mia carriera artistica".

Gli esordi nel mondo musicale: il disco d’oro e il terzo posto a Sanremo

Nel 1980 Paolo Vallesi si affaccia al mondo della musica, appena 16enne, come musicista e arrangiatore nelle sale di registrazione tra Firenze e Modena. Il primo tassello della sua carriera arriva solo 9 anni dopo con la partecipazione televisiva a Gran Premio, allora condotto da Pippo Baudo. Bisognerà attendere solo due anni per il suo esordio al Festival di Sanremo con Le persone inutili, brano che gli permetterà di vincere la sezione Nuove Proposte, garantendogli la partecipazione anche all'edizione successiva. Nel frattempo, firma con l'etichetta Sugar con cui pubblica l'album Paolo Vallesi, che vende 200mila copie. Sarà solo il preludio all'arrivo di La forza della vita, che diventerà anche il titolo dell'album. Il progetto venderà oltre 500mila copie, un successo che lo manterrà per alcune settimane primo nella classifica degli album più venduti in Italia. Ma soprattutto, il singolo omonimo permetterà a Vallesi di raggiungere la terza posizione, nella sezione Big questa volta, del Festival di Sanremo. Ha pubblicato in totale 7 album in studio, partecipando per 3 volte come concorrente al Festival e altre tre volte come ospite: l'ultima nel 2023, cantando La forza della vita insieme ai Cugini di Campagna.

La carriera di Paolo Vallesi tra musica e tv

Ha pubblicato in totale 7 album in studio, partecipando per 3 volte come concorrente al Festival e altre tre volte come ospite: l'ultima nel 2023, cantando La forza della vita insieme ai Cugini di Campagna. Nel frattempo, ha anche partecipato a diverse trasmissioni, tra cui alcuni reality. Basti pensare al suo inserimento nel cast de La Talpa nel 2005, mentre successivamente è stato concorrente e vincitore di Orai O Mai Più, il talent di Rai 1 condotto da Marco Liorni. In quell'avventura, accompagnato da Ornella Vanoni, ha pubblicato gli inediti Ritrovarsi Ancora e Come Brina D'Agosto.

La lotta contro il tumore all’intestino

Come racconterà successivamente alla vittoria del talent di Rai 1, contemporaneamente alla partecipazione, Vallesi scopre di avere un cancro all'intestino: "L'ho tenuta nascosto segretamente, gli autori che lo sapevano mi facilitavano in alcune cose. Ma ora sono felice di raccontarvi una cosa che non ha più nessun peso nella mia vita e non voglio che ce l’abbia mai più". Vallesi ha sottolineato come non ha voluto influenzare la giuria e il pubblico del programma con la storia della sua malattia: "Se il pubblico mi dava una chance di tornare a fare il cantante volevo fosse solo per meriti artistici".

La vita privata di Paolo Vallesi

Paolo Vallesi è stato sposato con Cinzia fino al 2002, mentre solo 5 anni prima, nel 1997 nasceva suo figlio Francesco. Ha raccontato il suo rapporto con il matrimonio in un'intervista a Vanity Fair: "A 38 anni mi sono separato dalla madre di mio figlio Francesco. Stavamo insieme da quando ne avevo 18, anche se mi imposero di nasconderla perché per fare breccia sul pubblico delle ragazzine era meglio far credere che fossi single. Dopo la separazione, senza mio figlio accanto, è stata dura". Secondo le indiscrezioni, in questo momento ha una relazione con Sarah Flaherty.