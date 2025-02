video suggerito

Kanye West difende Diddy dalle accuse di violenza sessuale e chiede a Trump di liberarlo Kanye West ha difeso, attraverso dei post su X, Diddy e Chris Brown, entrambi legati a episodi di violenza sessuale, come quelli di cui è stato accusato l'autore americano lo scorso novembre: dagli attacchi antisemiti alla collaborazione con la famiglia Combs.

A cura di Vincenzo Nasto

Kanye West e Diddy, via Getty Images

Kanye West ha sfruttato il suo ritorno su X, meglio conosciuto come Twitter, per difendere Diddy. L'autore statunitense infatti, dopo aver reso il suo profilo Instagram e X una bacheca di trofei negli scorsi giorni, in merito alle ricerche su Google di sé e della sua partner Bianca Censori rispetto ai Grammy Awards 2025 (in cui era stato invitato per la nomination come miglior brano rap dell'anno), ha pubblicato nelle scorse ore più messaggi in difesa di Diddy e Chris Brown.

Tra questi anche un invito al nuovo presidente degli Stati Uniti D'America Donald Trump: "Donald Trump, per favore, libera mio fratello Puff". Durante il primo mandato di Trump, nel 2018, proprio Kanye West era stato accolto, insieme all'allora moglie Kim Kardashian, nella stanza ovale della Casa Bianca. Per l'occasione, il rapper aveva indossato il cappellino rosso, con la scritta "Make America Great Again", slogan utilizzato proprio dal presidente Trump. Invece, ciò che lega questi due, Diddy e Chris Brown è il principio di violenza utilizzato su alcune loro partner, con più o meno riflettori accesi. Bisogna ricordare che Kanye West lo scorso novembre era stato accusato di aver utilizzato violenza sessuale durante la registrazione di un video musicale nel 2010: l'uomo avrebbe strangolato una modella sul set, infilandole le dita in gola. Nei suoi post su X, Kanye West ha fatto più volte riferimento alla situazione di Diddy, ormai in carcere dallo scorso 16 settembre.

Kanye West difende Diddy e Chris Brown attraverso post antisemiti su X

In uno dei post ha scritto: "Puff Libero, guardate nostro fratello marcire e non dite un caz**". In una dimensione quasi delirante del suo discorso, ha scritto anche: "Cosa farete? Volete cancellare il mio contratto di sneakers, cancellate il mio contratto discografico, congelate i miei account, vi farete fott*** tutti. La schiavitù è una scelta, ora dico il mio pensiero". Per ultimo, il discorso in difesa di Diddy, in cui ha mostrato, di nuovo, un fanatico antisemitismo polarizzante: "Solo per chiarezza, stanno cercando di dare una lezione a Puff. Io e mio fratello avevamo i nostri problemi, ma queste persone bianche che cercano di usare Puff per spaventare i ne***, non lo avranno. Vi prego, venite tutti da me, è così che individuiamo i giusti, non lasciate che queste persone bianche ed ebree vi dicano cosa fare e dire". La difesa a Diddy si sposta anche su Chris Brown, con cui West si scusa per non averlo difeso dalle critiche e dalle accuse del 2009, dopo l'aggressione all'allora partner Rihanna. Come elemento finale della sua comunicazione su X, ha anche annunciato una collaborazione tra Yeezy e Sean John, disponibile su Yeezy.com, aggiungendo che lui e Puff divideranno i profitti al 50/50, con il figlio di Puff, Justin, che per il momento si terrà la metà del padre.

Kanye West e Bianca Censori, la "coppia più cercata del mondo su Google"

Nel frattempo, si continua a discutere di ciò che è avvenuto ai Grammy Award 2025. Il rapper si è presentato sul red carpet insieme alla compagna che per l'evento ha scelto un nude look. Ha sfilato completamente nuda, coperta da un sottile velo trasparente e senza biancheria intima, sul tappeto rosso. Secondo le testimonianze iniziali, i due sarebbero stati cacciati dall'evento a causa dell'outfit di Censori, ma come ha riportato TMZ, la coppia non avrebbe assistito all'evento, salendo subito in auto dopo la sfilata sul red carpet. Nei giorni successivi, Kanye West ha pubblicato i numeri di Google Trends in merito al confronto tra le ricerche della coppia e i Grammy, sottolineando come la sua sola esibizione sul red carpet l'abbia reso non solo più importante dell'evento, ma anche la "coppia più cercata del mondo su Google".