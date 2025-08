Justin Timberlake ha la malattia di Lyme ma non è il primo: cosa hanno sofferto altri cantanti da Bieber a Lavigne

Justin Bieber, Justin Timberlake, Avril Lavigne

Justin Timberlake ha rivelato in un post su Instagram di soffrire della malattia di Lyme. Ma non è il primo cantante ad aver reso pubblica questa condizione: in passato più artisti hanno sofferto di questa condizione, tra i più famosi Avril Lavigne e Justin Bieber. Nel suo post su Instagram, Timberlake racconta quanto sia stato debilitante aver affrontato un tour in queste condizioni, con la diagnosi che era arrivato poco prima dell'inizio di un viaggio durato circa 15 mesi. Infatti, Timberlake con Il The Forget Tomorrow World Tour ha viaggiato in oltre 90 arene, iniziando a Vancouver lo scorso aprile 2024, con la chiusura solo pochi giorni fa a Istanbul, all'ITU Stadium.

Timberlake parla della malattia di Lyme: "Quando ho ricevuto la diagnosi, sono rimasto scioccato"

Timberlake ha confessato quanto sia stato vicino a interrompere il suo tour: "Quando ho ricevuto la diagnosi, sono rimasto scioccato. Mi sono trovato davanti a una scelta personale: fermarmi, oppure continuare e trovare un modo per farcela. Ho deciso che la gioia che mi dà esibirmi supera di gran lunga lo stress che il mio corpo stava provando". Una scelta che invece aveva dovuto fare Avril Lavigne nel 2014. La cantante aveva appena pubblicato il suo album omonimo, e come ha raccontato in un'intervista a People, erano iniziate le prime avvisaglie della malattia: "Non riuscivo a respirare, non riuscivo a parlare, non riuscivo a muovermi. Pensavo stessi morendo".

La storia di Avril Lavigne, il silenzio nel 2014 e il racconto nel brano Head Above Water

Alla cantante viene diagnosticata la malattia di Lyme, secondo il racconto di Lavigne, legata al morso di una zecca durante un'escursione. L'annuncio da parte della cantante arriverà solo 12 mesi più tardi, dopo un anno di silenzio, interrotto solo da un messaggio privato inviato su X in cui affermava: "Non mi sento bene. Ho dei problemi di salute. Per favore, tenetemi nelle vostre preghiere". Arriverà con l'intervista a People, in cui confessa di aver scelto il silenzio per non alimentare voci e gossip su di lei. Il tutto si chiuderà solo qualche anno più tardi, nel 2018, con la traccia Head Above Water, in cui racconta il periodo buio della malattia.

Justin Bieber: "Mentre molte persone dicevano che sembravo uno schifo, mi era stata diagnosticata la malattia di Lyme"

Più recente è invece la diagnosi ricevuta da Justin Bieber. Al contrario di Lavigne, Justin Bieber ha pubblicato un post molto violento sul suo profilo Instagram, in risposta alle voci legati sul suo stato di salute fisico e mentale. Nel post, pubblicato lo scorso 8 gennaio 2020 e poi cancellato, il cantante chiariva che mentre in molti pensavano che la sua condizione fisica fosse il risultato di droghe "non si rendevano conto che mi era stata diagnosticata recentemente la malattia di Lyme, e non solo quella ma anche una grave mononucleosi cronica che ha influito sulla mia pelle, il cervello, l’energia, e la mia salute generale". Alcune immagini del suo stato di salute si sarebbero poi viste, qualche mese più tardi, su YouTube nella docuserie Justin Bieber: Seasons.

Il racconto di Shana Twain dopo l'operazione alle corde vocali

Nello stesso anno, la cantante e vincitrice di Grammy Shana Twain aveva confessato durante un'apparizione a The View di aver sofferto della malattia di Lyme nei primi anni 2000. La cantante aveva raccontato che c'erano voluti molti anni per la diagnosi e di aver ricevuto anche un'operazione alle corde vocali, che aveva modificato la sua voce: "Nessuno collegava il problema alla malattia di Lyme. Alla fine, è stato un neurologo a scoprire che si trattava del nervo che controlla ciascuna corda vocale. Ci sono stati sette anni in cui, per esempio, non riuscivo nemmeno a gridare per chiamare il mio cane".

Che cos'è la malattia di Lyme

Ma che cos'è la malattia di Lyme? Secondo la World Healt Organization, la malattia di Lyme è un'infezione batterica trasmessa all’essere umano tramite il morso di zecche infette appartenenti al genere Ixodes, in particolare quelle note come zecche dei cervi. Può manifestarsi attraverso un'eruzione cutanea chiamata l'eritema migranti, ma anche sintomi influenzali.