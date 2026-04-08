Ai concerti italiani di Louis Tomlinson ingressi con numero casuale: stop a file infinite e campeggi

Louis Tomlinson in concerto a Berlino – ph Frank Hoensch:Redferns

Per i fan che vorranno vedere i due concerti italiani di Louis Tomlinson è prevista la numerazione casuale per l’ingresso al parterre. È stato comunicato che per il concerto di giovedì 9 aprile all’Unipol Arena di Bologna e quello di venerdì 10 aprile all’Unipol Forum di Milano sarà assegnato dal sistema un numero di ingresso casuale. L'obiettivo è quello di evitare la sosta per giorni nelle aree antistanti i due Forum e i campeggi improvvisati da parte dei fan che vogliono essere i primi a entrare: "A partire dalle ore 09:00 del giorno dello show, sarà possibile ritirare un bracciale numerato presso la biglietteria di ciascuna venue, il cui numero sarà assegnato in modo casuale e non in ordine di ritiro" si legge nel comunicato ufficiale di Live Nation.

Sarà, quindi, il numero presente sul proprio bracciale a determinare l’ordine di ingresso alle code per accedere al parterre. Un modo per evitare gli ingorghi creatisi negli anni ai concerti di alcune superstar internazionali, come successe nel 2023 a Campovolo quando si scatenò la viralità di Fernanda number six, che diventò virale dopo un servizio del TG1 che seguiva i fan dell'ex One Direction per la tappa del Love on Tour di Reggio Emilia. In quel caso si crearono anche delle regole per determinare come muoversi in quei giorni, quando e come muovere per non perdere il posto conquistato.

Manifesto del tour in Italia di Louis Tomlinson

Il comunicato di Live Nation spiega che "a partire dalle ore 14:00 sarà possibile accedere alle code in ordine di numerazione crescente (dal numero 1 a seguire). Non sarà possibile accedere alle code fino alle ore 14:00″ e che a occuparsi che tutto si svolga secondo le regole sarà il personale di sicurezza che gestirà gli ingressi in ordine di numerazione. E per chi non l'avesse compreso è severamente vietato campeggiare al di fuori o nei pressi dell’area del concerto nei giorni precedenti gli show.

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L'"How Did We Get There? World Tour" di Tomlinson è uno dei concerti più attesi di questo periodo, un'occasione per ascoltare dal vivo le canzoni del suo ultimo album e i suoi maggiori successi. L'operazione di numerazione randomica non vale, ovviamente, solo per le tappe italiane, ma è già stata adottata per i concerti che ha tenuto in Europa, da Berlino a Colonia, passando per Praga, Helsinki e Vienna, tra le altre. Un modo per cercare di ordinare le file ed evitare resse e nottate all'addiaccio.