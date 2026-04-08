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Ai concerti italiani di Louis Tomlinson ingressi con numero casuale: stop a file infinite e campeggi

Concerti italiani di Louis Tomlinson: ingressi al parterre con numeri casuali e braccialetti, per evitare file, resse e campeggi.
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A cura di Francesco Raiola
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Louis Tomlinson in concerto a Berlino – ph Frank Hoensch:Redferns
Louis Tomlinson in concerto a Berlino – ph Frank Hoensch:Redferns

Per i fan che vorranno vedere i due concerti italiani di Louis Tomlinson è prevista la numerazione casuale per l’ingresso al parterre. È stato comunicato che per il concerto di giovedì 9 aprile all’Unipol Arena di Bologna e quello di venerdì 10 aprile all’Unipol Forum di Milano sarà assegnato dal sistema un numero di ingresso casuale. L'obiettivo è quello di evitare la sosta per giorni nelle aree antistanti i due Forum e i campeggi improvvisati da parte dei fan che vogliono essere i primi a entrare: "A partire dalle ore 09:00 del giorno dello show, sarà possibile ritirare un bracciale numerato presso la biglietteria di ciascuna venue, il cui numero sarà assegnato in modo casuale e non in ordine di ritiro" si legge nel comunicato ufficiale di Live Nation.

Sarà, quindi, il numero presente sul proprio bracciale a determinare l’ordine di ingresso alle code per accedere al parterre. Un modo per evitare gli ingorghi creatisi negli anni ai concerti di alcune superstar internazionali, come successe nel 2023 a Campovolo quando si scatenò la viralità di Fernanda number six, che diventò virale dopo un servizio del TG1 che seguiva i fan dell'ex One Direction per la tappa del Love on Tour di Reggio Emilia. In quel caso si crearono anche delle regole per determinare come muoversi in quei giorni, quando e come muovere per non perdere il posto conquistato.

Manifesto del tour in Italia di Louis Tomlinson
Manifesto del tour in Italia di Louis Tomlinson

Il comunicato di Live Nation spiega che "a partire dalle ore 14:00 sarà possibile accedere alle code in ordine di numerazione crescente (dal numero 1 a seguire). Non sarà possibile accedere alle code fino alle ore 14:00″ e che a occuparsi che tutto si svolga secondo le regole sarà il personale di sicurezza che gestirà gli ingressi in ordine di numerazione. E per chi non l'avesse compreso è severamente vietato campeggiare al di fuori o nei pressi dell’area del concerto nei giorni precedenti gli show.

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L'"How Did We Get There? World Tour" di Tomlinson è uno dei concerti più attesi di questo periodo, un'occasione per ascoltare dal vivo le canzoni del suo ultimo album e i suoi maggiori successi. L'operazione di numerazione randomica non vale, ovviamente, solo per le tappe italiane, ma è già stata adottata per i concerti che ha tenuto in Europa, da Berlino a Colonia, passando per Praga, Helsinki e Vienna, tra le altre. Un modo per cercare di ordinare le file ed evitare resse e nottate all'addiaccio.

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