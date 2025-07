Justin Timberlake: “Mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme, ti debilita fisicamente e mentalmente”

Via Instagram, Justin Timberlake rivela di aver affrontato in silenzio una battaglia contro la malattia di Lyme nel corso degli ultimi due anni. La diagnosi è arrivata poco prima dell’inizio del suo ultimo tour. Di fronte a questa notizia, la popstar ha valutato a lungo la possibilità di rinviare tutto, per poi decidere di andare avanti come previsto, nonostante i numerosi disturbi affrontati nel tempo.

“Mentre questi due anni incredibili giungono al termine e guardo al futuro, ho sentito il bisogno di scrivere qualcosa che venisse dal cuore. Non è facile cercare di contestualizzare il turbine che è stato andare in tour, ma ci proverò”, ha scritto il cantante in un post corredato da alcune delle ultime immagini scattate sul palco:

È stata l’esperienza più divertente, emozionante, gratificante, fisicamente impegnativa e, a tratti, estenuante. Faccio questo mestiere da oltre 30 anni (fa strano anche solo dirlo) e ho dato tutto me stesso. Non avrei mai potuto farlo senza la mia famiglia, i miei amici, i The TN Kids, e tutto il vostro supporto. Come molti di voi sanno, sono una persona riservata. Ma mentre rifletto su questo tour e sui festival, voglio raccontarvi un po’ cosa sta succedendo nella mia vita.Tra le altre cose, ho dovuto affrontare alcuni problemi di salute e mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme. Non lo dico per suscitare compassione, ma per far luce su ciò che ho dovuto affrontare dietro le quinte. Se avete vissuto questa malattia o conoscete qualcuno che ne soffre, allora lo sapete: conviverci può essere debilitante, sia fisicamente che mentalmente. Quando ho ricevuto la diagnosi, sono rimasto scioccato. Ma almeno ho capito perché mi capitava di essere sul palco con forti dolori ai nervi, una fatica estrema o un senso generale di malessere.

Mi sono trovato davanti a una scelta personale: fermarmi, oppure continuare e trovare un modo per farcela. Ho deciso che la gioia che mi dà esibirmi supera di gran lunga lo stress che il mio corpo stava provando. Sono così felice di aver continuato. Non solo ho dimostrato a me stesso la mia forza mentale, ma ora ho anche tantissimi ricordi speciali con voi che non dimenticherò mai. Ero riluttante a parlarne perché sono cresciuto con l’idea che certe cose si tengano per sé. Ma sto cercando di essere più trasparente riguardo alle mie difficoltà, affinché non vengano fraintese. Condivido tutto questo con la speranza che possiamo essere più connessi. E per fare la mia parte nel sostenere chi sta affrontando questa malattia.