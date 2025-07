Il Tre tranquillizza sulle sue condizioni di salute: “Il mio corpo non rispondeva alle cure, ma nulla di grave”

Il Tre ha aggiornato i suoi follower sulle condizioni di salute. Qualche giorno fa i fan si erano allarmati per via di una foto pubblicata dal cantante in cui era steso su un letto d’ospedale.

Con una storia condivisa su Instagram, il Tre ha aggiornato i suoi fan sulle sue condizioni di salute. Qualche giorno fa in tanti si erano preoccupati per via di una foto che aveva pubblicato sui social e che lo ritraeva disteso su un letto di un ospedale.

Il Tre: "Ero spaventato che potesse essere qualcosa di brutto"

Il Tre ha scelto di dare via social notizie sulle sue condizioni di salute: "Sono stato ricoverato in ospedale perché c'era qualcosa da settimane che non andava ed i medici mi hanno fatto tutti gli esami e i controlli necessari". Il cantante, al secolo Guido Luigi Senia, non ha nascosto di aver avuto paura: "Ero spaventato che potesse essere qualcosa di brutto dato che il mio corpo non rispondeva alle cure ma fortunatamente non è saltato fuori nulla di grave, solo un virus debilitante in forma molto aggressiva ma che non comporta alcuna patologia grave".

Il Tre dimesso dall'ospedale: "Desidero rivederci presto per cantare sotto un palco"

Il Tre ha poi ringraziato i follower per la vicinanza che ha sentito da parte dei suoi follower: "Grazie per la vostra preoccupazione, per i vostri messaggi di conforto che sul letto d'ospedale e mi hanno tenuto compagnia e fatto forza". Ha ribadito di sentirsi bene: "Mi hanno dimesso dall'ospedale ed ora dovrò solo stare a riposo e recuperare le forze". In conclusione ha rivelato come il suo più grande desiderio al momento sia quello di "rivederci presto sotto al nostro palco e cantare fino a finire la voce".

Cosa aveva scritto Il Tre sui social

Guido Luigi Senia, in arte Il Tre, aveva fatto allarmare i fan per via di una foto che lo ritraeva steso su un letto di un ospedale e a cui corredo scriveva: "Dentro un letto d'ospedale, ritorniamo tutti uguali. Ritorniamo tutti umani. Soli e spaventati. Poi la notte qua non dormo, non riesco penso troppo. A chi tocca un brutto male, lo deve accettare?".