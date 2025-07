Il Tre in ospedale, il messaggio criptico: “A chi tocca un brutto male lo deve accettare?”

Guido Luigi Senia, in arte Il Tre, ha pubblicato tra le Instagram stories una foto che lo ritrae in ospedale. A corredo dell’immagine, un testo criptico: “Poi la notte qua non dormo, non riesco penso troppo. A chi tocca un brutto male, lo deve accettare?”.

L'ultima Instagram story pubblicata da Il Tre, Guido Luigi Senia all'anagrafe, ha destato preoccupazione. Il cantante e rapper romano si è mostrato su un letto d'ospedale. A corredo della foto una frase criptica che allarma i fan: "A chi tocca un brutto male, lo deve accettare?".

Le parole di Il Tre da un letto d'ospedale

Guido Luigi Senia, in arte Il Tre, con un testo criptico e una foto che lo ritrae steso su un letto d'ospedale, ha allarmato i fan. Il rapper ha scritto alcune parole, in versi, che potrebbe aver scritto durante la degenza. Questo il testo che compare sulla foto postata ieri sera:

Dentro un letto d'ospedale, ritorniamo tutti uguali. Ritorniamo tutti umani. Soli e spaventati. Poi la notte qua non dormo, non riesco penso troppo. A chi tocca un brutto male, lo deve accettare?

Nessun dettaglio è emerso nelle ultime ore riguardo il suo ricovero, sconosciuti anche i motivi. Il cantante che ha raggiunto la popolarità al Festival di Sanremo nel 2024 con la canzone Fragili, lo scorso maggio ha annunciato le nuove date per i live. A partire da novembre girerà l'Italia con il suo nuovo album.

Perché Guido Luigi Senia si fa chiamare Il Tre

Una delle curiosità legate al rapper è la scelta del suo nome d'arte, Il Tre. Inizialmente legato al suo numero preferito, rappresenta anche il giorno della sua nascita, il 3 settembre 1997. Nel corso degli anni l'artista ha raccontato che sono tre in famiglia: Guido Luigi Senia è molto legato ai suoi genitori, come dimostra anche in alcune canzoni dedicate al papà. In un'intervista a Fanpage.it, raccontò il rapporto che aveva con i suoi cari e in particolare con il padre: "Credo che sia stato fondamentale, anche perché mi sono sempre trovato dietro le spalle una persona a cui affidarmi, qualsiasi cosa mi potesse accadere. Non c'è nulla di più sicuro di un padre che riesce a farti vedere il mondo con una linea di positività, o magari aprendoti a nuove soluzioni", disse.