Il ricordo della sorella di Liam Payne a sei mesi dalla morte: “Vivere senza di te è impossibile”

A sei mesi dalla morte di Liam Payne, l'ex One Direction morto a ottobre 2024 a seguito di una caduta da un balcone in Argentina, la sorella ha condiviso un pensiero sui suoi social.

A cura di Redazione Music

Liam Payne e la sorella Ruth Gibbins

Sono passati sei mesi dalla morte del cantante Liam Payne, artista amatissimo in tutto il mondo, che è caduto dal terzo piano di un albergo di Buenos Aires morendo a causa di traumi multipli ed emorragie interne ed esterne, come riportò l'autopsia. Questo anniversario è anche l'occasione giusta per Ruth Gibbins, la sorella maggiore del cantante ex One Direction, per ricordarlo sui suoi social: "Sei mesi, sei mesi senza di te?! La mia testa ti chiama ancora a gran voce. Ogni mattina, svegliandomi, mi sento come se fossi immersa sott'acqua, ansimando per un respiro che non arriva mai a darmi sollievo. Vivere senza di te è impossibile, quindi per ora esisto".

Il messaggio della sorella di Liam Payne

Gibbins spiega che sta cercando di trovare una via d'uscita, data anche dalla capacità di tornare a sorridere: "Sto imparando a ridere o sorridere nei momenti giusti, ma è estenuante quando tutto ciò che voglio fare è parlarti. Nei pochi momenti in cui mi concedo di provare amore e non solo perdita, riesco davvero a sorridere ai ricordi di noi, come l'anno scorso quando eravamo piegati in due dalle risate mentre cercavamo di creare qualcosa che avevamo visto su YouTube, ma i ricordi sono sempre venati di tristezza per quanto sia ingiusto non poterne creare di nuovi".

Il riferimento al film Ghost

Poi la sorella di Payne fa riferimento al film Ghost: "A volte riesco a sentirti ridere di me mentre cammino in giro come Whoopi Goldberg in ‘Ghost', cercandoti ovunque io vada. Ti vedo però, arrivi sempre in modi diversi per rimettermi sulla retta via. Non riesco a elaborare quello che è successo e il fatto che sia una cosa definitiva, sai che non smetterò mai di fare tutto il possibile per te. Mi manchi tantissimo, silenziosamente e in tutti i momenti intermedi. Ti amo molto più di quanto queste parole o le mie lacrime possano esprimere, ma so che lo sai. Per ora, ti incontrerò nei miei sogni".

Payne morto dopo una caduta dal balcone

Payne è morto lo scorso 16 ottobre 2024, a 31 anni, cadendo dal balcone del terzo piano di un hotel a Buenos Aires, in Argentina. Stando a quanto emerso dai successivi esami tossicologici al momento della morte il cantante aveva diverse sostanze in circolo e un tasso alcolemico molto alto. Il mese scorso la famiglia dell'e One Direction aveva pubblicato una dichiarazione in cui criticava ferocemente la copertura della morte di Payne da parte dei media, soprattutto la "costante attenzione e speculazione dei media" che aveva "inflitto danni indescrivibili e duraturi alla famiglia", soprattutto al figlio di 7 anni del cantante.