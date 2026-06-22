Il figlio di Liam Payne sarà l’unico beneficiario del patrimonio del cantante: “Sono circa 28 milioni di dollari”

Il figlio di Liam Payne, il piccolo Bear Grey Payne, sarà l’unico beneficiario del patrimonio del cantante scomparso ad ottobre 2024. L’eredità ammonta ad almeno 28 milioni di dollari.

Bear Grey Payne, il figlio di Liam Payne, sarà l'unico beneficiario del patrimonio che il cantante, scomparso nell'ottobre 2024, ha lasciato dopo la sua tragica morte, precipitando dal balcone dell'hotel Casa Sur di Buenos Aires.

Il patrimonio di Liam Payne andrà a suo figlio Bear

Stando a quanto riportato da TMZ, il bambino di appena nove anni si aggiudicherà l'intero patrimonio dell'ex stare dei One Direction, un'eredità che ammonta a circa 28milioni di dollari. Una parte dei soldi potrà già essere utilizzata, ma la maggior parte del denaro è stata già depositata in un fondo fiduciario che non potrà essere toccato finché il ragazzo non avrà compiuto 18 anni. Una scelta ragionevole frutto di una strategia messa in atto dagli avvocati del cantante, dal momento che quando è morto, non aveva scritto alcun testamento, avendo solamente 29 anni. A gestire il patrimonio di Liam Payne al momento sono la cantante Cheryl, madre del piccolo Bear, e l'avvocato Richard Bray che è specializzato in affari musicali. Non solo denaro, ma anche un immobile è di proprietà del cantante: una casa da cinque camere da letto acquistata in Inghilterra.

Quando Liam ha perso la vita, mentre si trovava in vacanza in Argentina, era in compagnia dell'influencer Kate Cassidy, che però non era presente al momento dello terribile caduta del cantante. Secondo quanto riportato da TMZ la ragazza non avrebbe avanzato pretese circa il patrimonio dell'artista e ha sempre dichiarato che non succederà nemmeno in futuro. Intanto, per la morte dell'artista inglese sono state incriminate anche diverse persone. Si tratta di alcuni membri dello staff dell'albergo che, la sera in cui c'è stato l'incidente, avrebbero fornito della droga a Payne, sebbene fosse già in stato di agitazione. Nelle analisi svolte dopo il decesso, infatti, sono emerse grandi quantità di alcol e sostanze stupefacenti che potrebbero indicare un'intossicazione da alcol.