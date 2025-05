Il rapper Tory Lanez accoltellato 14 volte mentre è in carcere per aver sparato a Megan Thee Stallion

video suggerito

A cura di Redazione Music

Il rapper Tory Lanez – Scott Roth/Invision/AP

Il rapper Tory Lanez è stato aggredito in carcere dove sconta la pena di dieci anni per aver sparato ai piedi della rapper Meghan Thee Stallion. L'uomo è stato ricoverato dopo essere stato aggredito da un altro uomo e aver subito 14 coltellate in varie parti del corpo, come si legge anche in una nota ufficiale postata sul suo profilo Instagram: "Tory è stato accoltellato 14 volte, tra cui 7 ferite alla schiena, 4 al torace, 2 alla nuca e 1 al lato sinistro del viso. Entrambi i polmoni hanno collassato ed è stato attaccato a un respiratore. Ora respira autonomamente" si legge sempre nella nota postata dal rapper.

Le sue condizioni, comunque, non sono più gravi, anzi, sempre nella nota si specifica che "Nonostante il dolore, (Lanez) parla normalmente, è di buon umore ed è profondamente grato a Dio di starcela facendo. Desidera inoltre ringraziare tutti per le loro continue preghiere e il loro sostegno". Il rapper è stato aggredito in un'unità abitativa del California Correctional Institution di Tehachapi, intorno alle 7:20 del mattino, stando a quanto ha dichiarato in un'e-mail Pedro Calderon Michel, portavoce del Dipartimento di Correzione e Riabilitazione dello Stato, che inizialmente non aveva reso nota in che modo fosse avvenuta l'aggressione.

Lanez è stato subito soccorso dal personale del carcere e trasportato in un ospedale e adesso l'unità investigativa del carcere e l'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Kern stanno indagando ha dichiarato Michel. Il carcere in cui è detenuto il cantante si trova a 160 chilometri da Los Angeles, tra le montagne del deserto del Mojave e ospita circa 1700 detenuti di media e massima sicurezza. Il rapper è stato condannato per tre reati gravi: aggressione con arma da fuoco semiautomatica; detenzione di un'arma da fuoco carica e non registrata in un veicolo e sparo con arma da fuoco con grave negligenza.

Stando alla dichiarazione di Meghan Pete – vero nome della rapper – lei aveva lasciato una festa a casa di Kylie Jenner a Hollywood Hills quando il rapper le ha sparato alla parte posteriore dei piedi e le ha urlato di ballare mentre si allontanava da un SUV su cui viaggiavano. A seguito dei colpi d'arma da fuoco alcuni frammenti di proiettile le si erano conficcati nei piedi, ma solo mesi dopo l'episodio, la rapper aveva identificato in Lanez l'uomo che le aveva sparato. Meghan Thee Stallion ha affermato che l'uomo la sta molestando anche dal carcere e a gennaio un giudice ha emesso un ordine di protezione fino al 2030 intimandogli di interrompere qualsiasi molestia o qualsiasi altro contatto