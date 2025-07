Il legame indissolubile tra Vasco Rossi e Celso Valli: “Dentro il mio cuore sarà sempre vivo”

Vasco Rossi e Celso Valli

Nelle ore immediatamente successive alla morte di Celso Valli, musicista, produttore, arrangiatore, uno di colui che ha costruito il suono del pop italiano dagli anni 80 in poi, sono arrivati tantissimi attestati di stima e di affetto, ma soprattutto tantissimi aneddoti da parte dei numerosi cantante che Valli aveva affiancato nella sua lunghissima carriera che lo ha portato, tra le altre cose, tante volte al Festival di Sanremo oltre a vincere un Latin Grammy assieme a Laura Pausini, ma anche a dare il via alla carriera di Eros Ramazzotti e lavorare ad alcune delle canzoni più amate di Vasco Rossi.

La collaborazione tra Vasco Rossi e Celso Valli

E proprio Vasco Rossi, tra gli altri, è voluto tornare più volte, nelle scorse ore, sul suo amico e collaboratore, fino a pubblicare un video in cui ha parlato del loro rapporto. Valli, scomparso all'età di 75 anni, è stato un architetto del pop italiano, collaborando tra gli altri all'album più venduto di sempre, nel nostro paese, ovvero La vita è adesso di Claudio Baglioni, ma anche a brani come Sally, Un senso e Buoni o cattivi fino ad aggiudicarsi sempre con il rocker di Zocca un disco di diamante per l'album Vivere o niente. È anche per questo che Vasco non fatica a sostenere che Valli ha fatto la storia della musica italiana.

Il lavoro con Canzoni per me

Il cantante ha collaborato con il produttore e arrangiatore fin dagli anni 80, affidandogli le sue ballate, raccontando come successe che aveva delle canzoni ancora senza forma, erano ancora idee e gliele mise tra le mani, erano "delle canzoni che non avevo mai pubblicato perché erano delle idee e lui le trasformò ognuna in un piccolo gioiello". E queste idee si trasformarono nei brani che formano "Canzoni per te", l'album del 1998 che contiene tra le altre hit come Quanti anni hai, L'una per te e un grande classico delle esibizioni live di Vasco, ovvero Rewind: "Celso non morirà mai. Dentro il mio cuore sarà sempre vivo. E soprattutto non morirà mai perché i suoi arrangiamenti continueranno ad emozionare commuovere travolgere e coinvolgere milioni di persone!".