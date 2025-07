Morto Celso Valli, il ricordo di Laura Pausini: “Sarai con me ogni volta che canterò le nostre canzoni”

Celso Valli e Laura Pausini, via IG

Celso Valli, storico compositore, arrangiatore e produttore è scomparso nelle scorse ore a Bologna, all'età di 75 anni. Il mondo della musica è stato il primo a reagire, con i messaggi di due storici artisti con cui ha collaborato. Prima di tutti Eros Ramazzotti, con cui ha iniziato a collaborare nel 1984 con Terra Promessa, che vincerà la sezione Nuove Proposte. Il cantante romano ha postato nelle storie sul suo profilo Instagram in ricordo del produttore emiliano. Poche ore dopo è arrivato anche un messaggio da parte di Laura Pausini. Valli infatti ha collaborato a quattro dei più importanti progetti della cantante: Tra te e il mare, Resta in ascolto, Io canto e Primavera in Anticipo.

Laura Pausini su Celso Valli, via IG

Laura Pausini su Celso Valli: "Il tuo ricordo resterà per sempre con me"

Proprio nella storia Instagram postata sul suo profilo, Laura Pausini ha voluto ricordare così Valli: "Il tuo ricordo resterà per sempre con me, ogni volta che canterò le nostre canzoni che abbiamo creato insieme, ogni volta che tornerò a Bologna e la tua anima sarà lì, sotto i portici". Il compositore ha anche lavorato alla prima riedizione della celebre La solitudine, brano pubblicato nel 1993 e ri-arrangiato nel 2001 proprio da Valli, con la partecipazione della London Symphony Orchestra. Proprio assieme a Laura Pausini Valli ha vinto il Latin Grammy Award per il disco Primavera Anticipada.

Eros Ramazzotti su Celso Valli, via IG

Un percorso simile a quello attraversato con Eros Ramazzotti, oltre 10 anni di collaborazione che iniziano con Terra Promessa, ma continuano soprattutto con la produzione dell'album Musica è del 1988. L'album vende oltre 700mila copie in Italia, certificato 3 volte disco di platino, e vede proprio Celso Valli alle tastiere.

Il rapporto con Francesco Renga: "La musica ti piange"

C'è chi invece, in un periodo limitato, ha comunque stretto una forte connessione con il produttore. Stiamo parlando di Francesco Renga che ha affidato a un post su Instagram un messaggio per Valli: "Maestro… amico, buon viaggio. Mancherai, non solo a me… la musica ti piange". I due avevano collaborato tra il 2009 e il 2010 per l'uscita dell'album di cover Orchestraevoce: il rapporto continuerà anche con il progetto successivo, l'album di inediti Un giorno bellissimo del 2010. Valli infatti, oltre alla produzione, intervenne anche sulle tastiere e gli arrangiamenti orchestrali di un progetto certificato disco d'oro, con oltre 30mila copie vendute.

Valli ha diretto l'orchestra sanremese anche per Gianni Morandi e Giorgia

C'è chi, come Gianni Morandi, ha condiviso un momento fondamentale non solo della sua carriera musicale con Valli. Infatti, se il rapporto tra i due nasce all'inizio degli anni 80 con i lavori per l'album Morandi del 1982, di cui Valli curerà Canzoni stonate, ci sarà anche la partecipazione agli album Come fa bene l'amore e L'amore ci cambia la vita, rispettivamente usciti nel 2000 e nel 2002. Ma Valli è anche stato direttore d'orchestra per Gianni Morandi al Festival di Sanremo 2000 per il brano Innamorato. L'autore di Si può dare di più l'ha voluto ricordare come "un vero artista con cui ho avuto l'onore di collaborare" in un post su Instagram: tra i commenti è apparso anche un cuore spezzato di Giorgia. Valli ha diretto anche Giorgia al Festival di Sarnemo 1995 che ha vinto con Come Saprei, oltre alla produzione dell'album omonimo successivo.

In totale, accompagnerà 20 artisti in gara nella sua lunga relazione con il Festival di Sanremo che comincia nel 1991 con Giovanni Nuti ed Enzo Jannacci in Ladri di Biciclette e si conclude nel 2023 con Ultimo in gara con Alba, accompagnando anche il duetto con Eros Ramazzotti nel medley dei successi più importanti dell'autore romano.