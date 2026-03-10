L’autosabotaggio del governo: ogni volta che parlano Meloni o Nordio il NO guadagna voti

Negli uffici di via Arenula qualcuno sta sabotando il governo, altrimenti non si spiega come, ogni volta che si discute del referendum, si verifichi una gaffe o un'uscita talmente assurda da favorire il fronte del "No" alla riforma della giustizia. Proprio dal Ministero della Giustizia, da una delle figure di spicco di quegli uffici, è arrivata ieri l'ultima dichiarazione a favore di chi si oppone alla riforma: Bartolozzi, ovvero la capo di gabinetto del ministro Nordio, ha affermato che bisogna votare "Sì" per "togliersi di mezzo la magistratura". Un’uscita netta quanto discutibile anche per i più ferventi sostenitori della riforma che, ufficialmente, dovrebbe limitarsi a separare le carriere tra magistrati e giudici e ad adottare un approccio più laico rispetto al Consiglio Superiore della Magistratura.

Eppure, questa esternazione ricalca quella del suo superiore diretto. Il ministro Nordio, alcune settimane fa, aveva parlato di giudici che devono sottomettersi al potere politico: un’affermazione singolare se si considera che il Guardasigilli è un ex magistrato e autore di una riforma che, a sua detta, non è mossa da intenti punitivi contro l'ordine giudiziario.

A ciò si aggiungono le dichiarazioni della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Non dal Parlamento – dove ormai si potrebbe affiggere un manifesto con la scritta "wanted", data la sua assenza sistematica dall'aula se non per obblighi istituzionali – ma durante la trasmissione Fuori dal Coro su Rete 4. Meloni ha dichiarato che con la riforma potranno essere cambiate le sentenze non gradite alla politica. In un post il suo partito ha usato l'immagine della Presidente per dire che la riforma serve a rimpatriare stupratori e spacciatori mentre lei stessa in un video social ha detto invece che non si dimetterà, cercando di rallentare una personalizzazione del voto che sembra però ormai inevitabile.

Chi sostiene le ragioni del "No" ne è consapevole, ma tali uscite indeboliscono strutturalmente il fronte del "Sì", il quale continua a presentare il progetto come una razionalizzazione del sistema e non come uno smantellamento dell'indipendenza della magistratura volto a minare un pilastro della democrazia: la separazione dei poteri.

Forse in fondo in fondo, anche questo governo in qualche modo tiene alla democrazia.

