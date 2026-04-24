Guerra ai giornalisti: Israele continua ad ucciderli. La storia di Amal Khalil

Ecco la trascrizione del testo dell'audio, con punteggiatura corretta e parole chiave evidenziate in grassetto:

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Uccidere i giornalisti e le giornaliste è un reato, è un crimine di guerra, anche se nel mondo sempre di più proprio i giornalisti e le giornaliste sono diventati un target, ovvero un obiettivo da parte di eserciti e milizie.

Ovviamente il 7 ottobre 2023, quindi l'operazione di Hamas nel sud della Striscia di Gaza, ha cambiato sicuramente il volto dell'Asia occidentale, della Palestina, della nuova fase israeliana, possiamo chiamarla così, ma che comunque è in piena continuità con il passato, e ha cambiato anche le sorti di molti, moltissimi giornalisti e giornaliste.

Secondo il Committee to Protect Journalists (CPJ), quindi il Comitato di Protezione dei Giornalisti, Israele da quella data ad oggi ha ucciso circa 260 giornalisti e operatori dell'informazione tra Gaza, ovviamente soprattutto, ma anche Libano e Yemen. E per darvi un'idea della grandezza dell'impatto di queste morti, parliamo della gran parte dei giornalisti e giornaliste morte nel mondo da quella data ad oggi, perché sono circa 350 i decessi causati, appunto, da attacchi contro giornalisti e giornaliste nel mondo, a fronte dei 260 dei quali la responsabilità ricade su Israele.

L'ultimo è una giornalista libanese, probabilmente avrete letto la notizia nelle ore scorse: il suo nome era Amal Khalil, era di Al-Bissariya, appunto nel sud del Libano, dove è stata attaccata la macchina che stava guidando insieme a Zainab Faraj, una fotografa sua collega. Dopo aver attaccato la macchina, si sono rifugiate in una casa e da lì, diverse ore dopo, il corpo di Amal Khalil è stato ritrovato senza vita. Secondo i funzionari libanesi, che hanno parlato con diversi media locali e anche con Al Jazeera, si parla di un double tap, ovvero di un doppio bombardamento, che anche questo è un crimine di guerra.

Ma parliamo solo dell'ultimo in ordine di tempo. Purtroppo i giornalisti e le giornaliste sono diventati un obiettivo, a volte attraverso le armi, a volte e soprattutto, e questo in Italia avviene sempre di più, attraverso querele, attacchi pubblici; avviene anche dalla Casa Bianca ormai in modo più che palese. E questo va ricordato: non è solo una difesa della categoria (lo facciamo perché siamo tra di noi), ma perché l'informazione è uno dei pilastri della democrazia, che so che ormai va poco di moda nel mondo.

Questa torsione autoritaria che c'è in Europa, ma anche fuori, vede l'informazione come un intralcio. Qua abbiamo una Presidente del Consiglio che risponde malvolentieri e pochissimo alle domande dei giornalisti, altrove abbiamo attacchi diretti a giornalisti e giornaliste, oppure querele e attacchi giuridici per intimidire chi fa il proprio lavoro.

Insomma, dobbiamo ricordare, appunto, che l'informazione è uno dei pilastri della democrazia, ma soprattutto dobbiamo ricordare che c'è uno Stato che in poco meno di due anni ha ucciso oltre 260 giornalisti su un totale di 350 nel mondo. Forse qualcuno dovrebbe chiedergli conto.

Oggi Scanner parte da qui.