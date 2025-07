È morto Celso Valli, produttore di Mina, Vasco Rossi e Laura Pausini: aveva 75 anni

È morto Celso Valli, il compositore, arrangiatore e produttore aveva 75 anni. Nella sua carriera aveva lavorato con i grandi nomi della musica, da Mina a Laura Pausini.

La notizia della morte di Celso Valli

"Celso, mi mancherai maestro". Con queste parole Eros Ramazzotti ha ricordato Valli, che si è spento domenica 27 luglio all'età di 75 anni. Anche Aurora, figlia del cantante, lo ha omaggiato via social: "Ciao Celso. Un altro gigante che ci lascia".

Il compositore, arrangiatore e produttore discografico nel corso degli anni ha collaborato con alcuni dei nomi più importanti del panorama musicale. Tra questi Mina, Vasco Rossi, Andrea Bocelli, Eros Ramazzotti, Giorgia, Renato Zero e Ornella Vanoni, solo alcuni dei tanti artisti con cui ha lavorato per realizzare classici intramontabili dei nostri tempi.

La vita e la carriera di Celso Valli

Nato a Bologna nel 1950, Celso Valli iniziò a muovere i primi passi nella musica iscrivendosi all'età di 15 anni al Conservatorio Giovanni Battista Martini. Negli anni Settanta avvia la sua carriera collaborando con Drupi (album Provincia, 1978), poi contribuì a diversi progetti, fino alla prima collaborazione con Mina per il brano Anche un uomo del 1979. Negli anni a seguire il loro sodalizio artistico continuerà, lavorando con lei agli album Italiana, 25 e Catene (oltre ad essere autore di brani come Musica d'Argentina, Ballando ballando e Perfetto non so).