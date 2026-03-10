I Pinguini Tattici Nucleari e il tour 2027 negli stadi: quando inizia e dove, tutte le date per città

Pinguini Tattici Nucleari, foto di Claudia Mazza

Il 2027 rappresenterà l'anno del ritorno ai live per i Pinguini Tattici Nucleari: la band aveva pubblicato solo ieri, sul proprio profilo Instagram, un video in cui alludeva a nuovi concerti in arrivo, con la partecipazione del comico Andrea Pisani. È seguito l'annuncio ufficiale del Tour Stadi 2027, un viaggio in 9 date che partirà il 4 giugno da Bibione e si concluderà l'8 luglio all'Olimpico di Roma, includendo una tappa a Napoli in attesa di collocazione definitiva.

I numeri dell'Hello World Tour nel 2025

Solo lo scorso anno, durante l'Hello World Tour, conclusosi con 420.000 biglietti venduti e 9 date sold-out, il frontman Riccardo Zanotti aveva annunciato una pausa per la band, sottolineando la necessità di "prendersi un po' di tempo per scrivere cose nuove, ma più mature" nell'intervista a Il Messaggero. L'esigenza di un periodo di stop è un elemento ricorrente nella produzione discografica del gruppo, che già in passato aveva necessitato di due anni di distacco tra l'uscita di "Fake News" e quella di "Hello World".

La pausa e le "aspettative disumane"

Sempre in quel periodo, nell'intervista a Fanpage.it, Zanotti aveva discusso le criticità del "miglioramento continuo" in relazione ai numeri in crescita registrati negli ultimi tre tour: "L'idea della performance, della perfezione, del superarsi di anno in anno, è un concetto assurdo: come la crescita perenne. Non bisogna invitare al lassismo, alla pigrizia, al non voler fare, ma bisogna anche essere umani in qualche modo e tante volte l'aspettativa che si crea sul lavoro è quasi inumana, per non dire disumana".

"Hello World" tra i 10 dischi più venduti in Italia nel 2025

Nel frattempo, il 2025 è stato l'ennesimo anno positivo per la band. "Hello World" è stato certificato doppio disco di platino FIMI ed è entrato nei 10 dischi più venduti nel 2025 in Italia. Tra i brani più ascoltati in streaming su Spotify figurano il singolo "Islanda", con quasi 79 milioni di riproduzioni, mentre "Romantico ma muori" e la collaborazione con Max Pezzali in "Bottiglie vuote" si contendono le posizioni di vertice superando i 50 milioni di ascolti. Inoltre, le tracce "Bottiglie vuote", "Amaro" e "Islanda" si sono posizionate nella Top 100 annuale delle canzoni più trasmesse in radio in Italia nel 2025. I biglietti per il tour del 2027 sono già disponibili per l'acquisto su TicketOne.

Le date del tour 2027 negli stadi dei Pinguini Tattici Nucleari

