I Modà annunciano il ritorno dopo lo stop, Kekko Silvestre: "Pensai che questo mondo non faceva per me" I Modà tornano in concerto dopo lo stop: Kekko Silvestre ospite di Radio RTL 102.5 ha annunciato il concerto pianificato per il prossimo anno, nel giugno 2025, a San Siro. "Ripartiamo da qui, per una notte indimenticabile", le parole della band sui social.

A cura di Gaia Martino

Dopo la pausa annunciata lo scorso luglio, Kekko Silvestre, leader dei Modà, ha annunciato il ritorno della band sul palco dello stadio di San Siro. Il cantante confessò ai suoi fan di aver bisogno del tempo necessario per capire se in futuro avrebbe potuto "riprendere la mia attività discografica e di frontman". Stava affrontando un momento delicato e, ospite di radio RTL 102.5 oggi, ha spiegato nel dettaglio cosa gli è successo e svelato i dettagli del ritorno sul palco in programma per il prossimo anno. I Modà si esibiranno a San Siro il 12 giugno 2025 per celebrare la loro ventennale carriera.

Le parole di Kekko Silvestre: "Non ero più depresso, ma colpito da troppe delusioni"

Nel svelare l'annuncio del ritorno al San Siro, Kekko Silvestre ha parlato del suo periodo buio nel quale "mi sono rinchiuso in me stesso", ha spiegato. Dopo l'esperienza a Sanremo con Lasciami, "sono andati a chiudersi dei rapporti con alcune persone del settore. Poi è venuto a mancare un mio amico", ha continuato, stando alle parole riportate da Il Corriere. "Non era più depressione, ma queste delusioni mi hanno portato a pensare: ma allora io con questo mondo non c'entro proprio niente", ha aggiunto. Nel 2023 il cantante raccontò nella canzone Lasciami la sua lotta contro la depressione: "Non riuscivo a piegare le gambe, pensavo di avere una malattia degenerativa. Un neurologo mi diagnosticò la depressione", disse al Corriere. Dopo l'annuncio della pausa lo scorso luglio, Lorenzo Suraci, editore di RTL e primo suo manager, si è preoccupato per lui: "Mi ha detto "Voglio tenderti una mano, voglio portarti di nuovo a realizzare i tuoi sogni" ha dichiarato Silvestre. Il cielo sarebbe così tornato sereno.

L'annuncio del concerto a San Siro il 12 giugno 2025

I Modà, quindi, torneranno in scena il prossimo anno, il 12 giugno 2025 con "La Notte dei Romantici" allo Stadio San Siro: "E la voce mi trema solo a pensarci. Sarà l'unica data del 2025. Tornare a San Siro, lì dove, nel giugno del 2016, riuscimmo a fare due sold out con Passione Maledetta, è molto emozionante", le parole di Kekko Silvestre dei Modà usate per annunciare il prossimo concerto della band. "Ripartiamo da qui, per una notte indimenticabile" ha scritto pochi minuti fa la band sul profilo ufficiale Instagram. I biglietti saranno disponibili per l'acquisto a partire da domani, venerdì 15 novembre, dalle ore 14.