Kekko Silvestre dei Modà annuncia una pausa dalla musica: "Scusatemi, ho bisogno di tempo per capire se continuare" Kekko Silvestre si è rivolto con grande sincerità ai suoi fan. Su Instagram ha spiegato di avere bisogno di ritagliarsi del tempo per capire se continuare "l'attività discografica e di frontman dei Modà".

A cura di Daniela Seclì

Kekko Silvestre, leader dei Modà, ha annunciato di sentire il bisogno di prendersi del tempo per capire se riprendere la sua "attività discografica e di frontman". L'artista ha spiegato il suo attuale stato d'animo in un post pubblicato su Instagram. Ha esordito ricordando il primo concerto a San Siro avvenuto dieci anni fa: "Ciao a tutti romantici, manco da un po’ e vi chiedo scusa.Vi scrivo oggi a 10 anni dal nostro primo San Siro, un sogno che ci avete aiutato a realizzare e per cui vi saremo grati tutta la vita". Poi, ha raccontato la situazione attuale.

Lo sfogo di Kekko dei Modà su Instagram

Kekko Silvestre ha pubblicato su Instagram una foto che ritrae lo stadio San Siro gremito di persone che intonano i grandi successi dei Modà. Poi, ha spiegato: "Qualche mese fa vi avevo comunicato la fine dei lavori del nostro prossimo disco e l’inizio di quella che sarebbe potuta essere l’uscita e l’inizio del nuovo percorso live. Con voi sono sempre stato sincero e voglio continuare ad esserlo". Quindi, ha dichiarato di avere bisogno di tempo per comprendere se riprendere il suo percorso musicale o meno:

Credo di avere bisogno ancora del tempo necessario per capire se in futuro potrò riprendere la mia attività discografica e di frontman, ma fino a quel momento non mi sento di poter promettere nulla. Mi scuso con tutti voi e con i Modà (con cui siamo più uniti che mai). Ad oggi non posso fare altro che accettare questo momento e ascoltarmi…sicuro che mi possiate capire…Vi amo. K.

Il sostegno dei fan

Il post è stato accolto da una valanga di commenti di sostegno nei confronti di Kekko Silvestre. Francesco Facchinetti ha commentato: "Forza Kekko siamo tutti con te!" e a lui si sono uniti tantissimi fan. C'è chi gli ha consigliato: "Prenditi cura di te", chi lo ha implorato: "Ti prego non ci lasciare", chi ha apprezzato la sua sincerità e chi ha confidato di avere superato tanti momenti difficili proprio grazie alla musica dei Modà. Parole che di certo faranno bene al cuore dell'artista.