video suggerito

Sangiovanni annuncia un evento dopo il suo ritorno: “Un piccolo show, mi sembrava la cosa più giusta” Il cantautore, che un anno fa aveva annunciato un temporaneo ritiro dalle scene per dedicarsi a sé, ha annunciato un piccolo show a Roma per incontrare i suoi fan. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Andrea Parrella

170 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo l'annuncio del ritorno in musica, Sangiovanni annuncia una prima data di incontro con i fan. Il cantautore, che un anno fa aveva annunciato un temporaneo ritiro dalle scene per dedicarsi a sé, ha dato notizia pochi giorni fa del ritorno al lavoro e proprio nelle ultime ore ha lanciato un primo appuntamento per i suoi fan.

Sangiovanni annuncia il primo evento dopo la pausa di un anno fa

Sui social Sangiovanni, pubblicando una storia, ha infatti annunciato un piccolo show a Roma, per ritrovarsi con chi lo segua: "Sono felice di annunciarvi che ho organizzato un piccolo show per cantare insieme e divertirci un po', per rivederci. Mi sembrava la cosa più giusta da fare dopo tutto questo tempo. Non vedo l'ora di vedervi. Vi voglio bene, mi mancate un sacco". Un appuntamento live gratuito per i suoi fan, a Roma, in un luogo ancora da definire. Poco dopo l'annuncio, Sangiovanni ha pubblicato una nuova storia:

Grazie mille a tutti. I posti per i live sono già finiti. Ci vediamo questo mercoledì a Roma, la location esatta verrà comunicata via mail ai partecipanti la mattina stessa dell'evento. Se per qualsiasi motivo non doveste riuscire a venire, vi prego di liberare il vostro posto tramite app, così da permette alle persone in lista di attesa di poter partecipare. Vi voglio bene, a prestissimo.

Nel 2024 il temporaneo ritiro dalle scene

Così l'artista si riconcilierà con i suoi fan dopo un periodo complesso della sua vita. Sangiovanni era tornato a raccontarsi ai suoi fan con un video su Instagram girato assieme al suo cane, Tyler, un Rottweiler di poco più di un anno. Queste le parole che aveva pronunciato nel video, pubblicato lo scorso weekend: "Non so da dove iniziare: ciao raga, come state? Io bene, sono contento di fare questo video per dirvelo, sto molto meglio, sono tornato in studio a scrivere, a cantare, anche con lui (il cane, ndr)" ha detto il cantante diventato popolare con canzoni come Malibù, Farfalle, Lady. A quel punto il cantante ha voluto ringraziare tutte le persone che gli sono state vicine in questi mesi, dai fan alle persone del mondo dello Spettacolo che gli hanno scritto o dedicato un pensiero".