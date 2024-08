video suggerito

"I Maneskin a Sanremo nel 2025", Carlo Conti prova il colpo per il suo ritorno all'Ariston Per il suo ritorno a Sanremo il direttore artistico starebbe progettando un ritorno della band che ha segnato l'ultimo quinquennio del Festival. Secondo l'indiscrezione delle ultime ore i Maneskin tornerebbero come super ospiti.

A cura di Andrea Parrella

I Maneskin a Sanremo nel 2025. Per il suo ritorno all'Ariston Carlo Conti, che dal prossimo sarà conduttore e direttore artistico dopo il quinquennio di Amadeus, starebbe pensando di portare sul palco la band, che nel frattempo proprio grazie a Sanremo e all'Eurovision ha avuto una risonanza planetaria, rivelandosi uno dei fenomeni musicali più singolari degli ultimi anni.

A riportare l'indiscrezione è il settimanale Chi, che ipotizza un ritorno della band sul palco dell'Ariston a quattro anni dalla vittoria con Zitti e Buoni, cui sono seguite due ospitate della band negli anni successivi. E proprio come ospiti tornerebbero i Maneskin a Sanremo, per illuminare una delle cinque serate del prossimo Festival.

Le nuove date di Sanremo 2025

Al momento mancano conferme o smentite e quella dei Maneskin sul palco dell'Ariston è solo una fantasia, che non sarebbe affatto inopportuna se si considera la popolarità della band. Un Sanremo 2025 che è stato costretto a uno spostamento di date, dopo quelle inizialmente annunciate per l'inizio di febbraio. Nelle scorse settimane, in occasione della presentazione dei palinsesti autunnali, i dirigenti dell'azienda hanno infatti confermato le voi di slittamento del Festival di Sanremo 2025 di una settimana, per evitare la concomitanza dei match calcistici di Coppa Italia, in onda sulle reti Mediaset.

Le novità del Sanremo di Carlo Conti

Carlo Conti, intanto, ha già annunciato alcune novità sostanziali per il suo ritorno all'Ariston, prima di tutto reinserendo la suddivisione tra Big e Nuove Proposte, poi lasciando intendere un ritorno del Dopofestival (ipotesi Cattelan alla conduzione), con una conseguente chiusura anticipata delle serate, che non si chiuderanno a notte fonda. Per Conti si preannuncia un biennio in cui dovrà confermare il lavoro di Amadeus, aggiungendo un pizzico del suo timbro, lui che con le sue tre edizioni dal 2015 ha di fatto avviato il corso fortunato di Sanremo che è poi proseguito con Baglioni e lo stresso Amadeus.