Guerra nei Mattia Bazar, Cassano ancora contro Ruggiero: “Non chiamarmi ‘gente’, sono quello che ti ha voluto”

I Matia Bazar continuano a litigare, soprattutto Piero Cassano e Antonella Ruggiero che animano un botta e risposta sui social. Il musicista ricorda alla cantante di essere stato lui a volerla e entrambi si accusano di ricordare male il passato.

i Matia Bazar con Antonella Ruggiero durante una performance – ph LaPresse

Continua la faida interna ai Matia Bazar, dopo le polemiche scaturite dall'intervista che Antonella Ruggiero ha dato qualche giorno fa al Corriere della Sera. Dichiarazioni che non erano piaciute a Piero Cassano, uno dei fondatori della band che rimarcava come la cantante avesse manipolato alcune cose, ricordandole mano, ma soprattutto riferendosi ai funerali di Giancarlo Golzi e Aldo Stellita non li avesse nominati ma avesse fatto riferimento a loro come "due di loro". E la faida continua dopo la risposta di Ruggiero e quella che Cassano promette essere l'ultima contro-risposta all'ex collega.

Continua la lotta intestina nei Matia Bazar

Dopo il post su Facebook del fondatore della band che l'aveva anche accusata di sentirsi una diva senza rendersi conto che se era diventata quello che era oltre alla sua voce lo doveva anche ai suoi colleghi. Sempre su Facebook, quindi, la cantante aveva scritto: "Gente che parla di cose che non sa, che non ha idea, nemmeno lontanamente, di quel che è accaduto tanto tempo fa. Ma verrà il tempo. Antonella" senza fare alcun nome sebbene i riferimenti alla polemica sembra chiara o, almeno, così è sembrata a Cassano, che ha voluto dare un'ultima risposta: "Ciao Antonella leggo solo ora. Guarda che non mi chiamo "Gente" ma Piero… Piero Cassano. Se quel Gente è riferito a me , come credo, il tutto è ancor piu squalificante".

I Matia Bazar con Antonella Ruggiero

Cassano: "Ho voluto io Ruggiero nei Matia Bazar"

E Cassano torna anche al rispetto nei confronti di Golzi e Stellita "che invece di definirli come li hai definiti tu , avrebbero meritato di essere menzionati in maniera diretta, con almeno un minimo di affetto, di rispetto, cuore e sentimento". Il musicista ricorda a Ruggiero come sia stato lui quello che più di tutti, nel 1975 l'abbia voluta nei Matia Bazar "a ogni costo" e prima che lui e Stellita scrivessero La strada del perdono, singolo di Ruggiero del periodo ante Matia Bazar. Ma una delle cose che sottolineava Ruggiero fosse che Cassano non ricordava bene come fosse avvenuto il suo ingresso nella band.

L'ultima replica del fondatore della band

Ruggiero, infatti, nell'intervista diceva che a presentarla alla band fu la PFM, mentre Cassano racconta che a farlo fosse stato un ex fidanzato della cantante, tale Eros che li aveva messi in contatto quando i Matia Bazar non esistevano e loro erano ancora i J.E.T.: "Io non so ? Non ricordo? Può darsi. Ma tu ? Ricordi veramente tutto?" scrive Cassano che in un post scriptum sottolinea che non risponderà più a eventuali dichiarazioni perché vuole tenersi fuori da diatribe che offendono e gli fanno molto male, ma infine tende una mano a Ruggiero, sottolineando: "Ricordate tutti che comunque ha una voce davvero unica".