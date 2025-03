video suggerito

Geolier dopo il terremoto a Napoli: “I cori da stadio non fanno più ridere. Stiamo affrontando una cosa più grande di noi” Geolier rompe il silenzio dopo il terremoto di 4.4 che ha messo in ginocchio Napoli e Pozzuoli. Il rapper ha criticato chi sui social ha commentato l’evento tirando in ballo i cori da stadio offensivi sui napoletani: “Abbiate l’umiltà di ammirarci anche questa volta mentre affrontiamo qualcosa più grande di noi, vincendo sempre”. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Gaia Martino

Geolier con una Instagram story ha rotto il silenzio dopo il terremoto di magnitudo 4.4 avvertito a Napoli. La forte scossa che riguarda i Campi Flegrei ha svegliato i cittadini all'1.25, provocando lievi danni e diversi feriti nel quartiere Bagnoli: il forte spavento ha costretto gli abitanti a riversarsi in strada nel cuore della notte e dormire in auto. Il rapper, che abita proprio nella zona vicina all'epicentro del terremoto, dopo aver letto commenti offensivi che rimandano anche ai cori da stadio su Napoli e sul Vesuvio, ha lanciato un appello: "Abbiate l'umiltà di ammirarci anche questa volta".

Da X

Le parole di Geolier

Con una story Geolier ha parlato a coloro che hanno scritto commenti offensivi su Napoli e i napoletani dopo la forte scossa di terremoto avvertita nella notte. "Non posso leggere commenti del tipo "Speriamo che accada presto" o altre battutacce sul terremoto restando in silenzio. Qui ci sono persone che hanno lasciato le proprie abitazioni dove hanno cresciuto figli, passato vite e progettato sogni che si stanno sgretolando, ci sono persone che hanno paura, che stanno vivendo in macchina o che vivono con le valigie già pronte nel caso dovessero scappare", le parole. Poi ha continuato chiedendo rispetto e sottolineando la gravità di quanto sta accadendo: "Se a voi tutto questo non fa male siete pregati di guardare in silenzio senza commentare perchè i cori allo stadio e tutte queste piccolezze ci hanno sempre fatto sorridere ma adesso no. Abbiate l'umiltà di ammirarci anche questa volta mentre affrontiamo qualcosa più grande di noi, vincendo sempre".

Dove abita Geolier: la casa acquistata ai Campi Flegrei

Più di un anno fa Geolier ha acquistato una casa ai Campi Flegrei. Ha lasciato il quartiere in cui è nato, Secondigliano, per trasferirsi in una mega villa con vista mare, in una terra spesso messa in ginocchio dalle scosse di terremoto provocate dal bradisismo. Non ha chiarito, però, se questa notte era in casa o meno e se, quindi, ha avvertito la scossa.