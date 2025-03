Terremoto a Napoli 4.4, sciame sismico in corso ai Campi Flegrei: un ferito e scuole chiuse. Cento interventi dei vigili del fuoco

Sono 20 le scosse registrate ai Campi Flegrei questa notte nel corso di uno sciame sismico, ancora in corso, che ha visto il terremoto più forte di magnitudo 4.4 alle ore 1,25, la scossa più forte degli ultimi 40 anni, con epicentro in via Napoli, tra Pozzuoli e Bagnoli. Lo comunica il Comune di Pozzuoli che è in stretto contatto con l'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Sono decine gli interventi dei vigili del fuoco del Comando di Napoli, ai quali stanotte sono arrivate le segnalazioni. Si registrano vari dissesti, tra i quali, il più grave, un solaio crollato e un ferito, come comunica l'assessore alla Protezione Civile di Napoli, Edoardo Cosenza.

Scuole chiuse a Pozzuoli, e nei quartieri di Bagnoli e Fuorigrotta a Napoli. La Cumana, dopo i controlli di questa notte, quando il servizio non era attivo, ha aperto i battenti questa mattina senza problemi. Mentre si registrano ritardi di 40 minuti su metro Linea 2 e treni alta velocità. Molte persone per lo spavento hanno preferito abbandonare le case e sono scese in strada. Molti hanno dormito in auto. A Pozzuoli stop anche all'utilizzo delle palestre che fanno parte di istituti scolastici e non, e interdizione, in via precauzionale per la giornata di oggi, anche del cimitero comunale e del polo culturale di Palazzo Toledo.

Dopo la scossa di magnitudo 4.4, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha attivato immediatamente la protezione civile comunale per l'allestimento delle due aree di attesa A128 in viale della Liberazione e A125 in piazzale Ippodromo. È anche disponibile l'area di accoglienza presso la sede della municipalità 10 in via Acate. Attivato il Centro Operativo Comunale per il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione. Il Sindaco Gaetano Manfredi sta partecipando alla riunione in corso con la Prefettura.

L'assessore Cosenza: "Danni lievi a Napoli"

Sul terremoto è intervenuto l'assessore alla Protezione Civile di Napoli, Edoardo Cosenza:

Magnitudo 4.4. Circa 1g di accelerazione nella zona epicentrale. Una botta molto importante. Con notevole direttività verso Napoli. Sentita praticamente ovunque. Ma danni limitati.Una controsoffittatura caduta a Bagnoli (non so quanto fosse ben fissata) ha causato un ferito. Poi certamente danni a tramezzi, e quindi porte con difficoltà di apertura, qualche parte di cornicione.Insomma danni "non strutturali".

Ed ha concluso: