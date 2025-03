video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

Disagi per Metro Linea 2 e treni alta velocità per il terremoto a Napoli: ritardi fino a 40 minuti Ritardi fino a 40 minuti dei treni e della metro linea 2 a causa del terremoto 4.4 di questa notte a Napoli. Regolari Cumana e Linee flegree. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Disagi sulla metro Linea 2 e sui treni alta velocità a Napoli per il terremoto di magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei avvenuto questa notte. Rfi segnala ritardi fino a 40 minuti. Difficoltà legate ai controlli obbligatori per legge, in questi casi, su tutte le linee. Quando si supera magnitudo 4, infatti, si attivano di default le procedure di controllo prima della riattivazione completa. Al momento, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, non si segnala nessun danno e la circolazione gradualmente sta riprendendo su tutte le linee interessate dal sisma. Circolazione regolare, invece, sulla Cumana e le linee flegree Eav.

Rfi: "Ritardi dei treni di 40 minuti per il terremoto"

Rfi ha diffuso questa mattina la seguente nota:

La circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli è rallentata a seguito di una scossa di terremoto che ha interessato la zona di Pozzuoli. Attivato l'intervento dei tecnici di Rfi per le opportune verifiche dello stato dell'infrastruttura. Sulle linee Alta Velocità Napoli – Roma, Napoli Roma, via Formia, Napoli – Roma, via Cassino la circolazione è rallentata fino a 40 minuti. Interrotta la tratta Villa Literno – Pozzuoli – San Giovanni Barra – Torre del Greco (linea metropolitana). Riprogrammato il servizio ferroviario Regionale con cancellazioni, limitazioni o variazioni. Nessun treno è fermo in linea. Il provvedimento si è reso necessario per consentire ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana i controlli previsti dalle normative di sicurezza sullo stato della linea dopo l'evento sismico. I viaggiatori sono tempestivamente aggiornati anche attraverso i monitor e gli annunci in stazione