Terremoto Napoli, 4 feriti: c'è bimbo di 5 anni. Donna con schegge nell'occhio A Napoli 4 feriti e 11 ricoverati per il terremoto 4.4 ai Campi Flegrei. C'è anche un bimbo di 5 anni al Santobono. Quattro interventi di Polizia Locale, crollato un lampione in strada.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

A Napoli ci sono 4 feriti e 11 persone ricoverate in ospedale per il terremoto di magnitudo 4.4 avvenuto alle ore 1,25 di questa notte ai Campi Flegrei. C'è anche un bimbo di 5 anni al Santobono. Mentre una donna è rimasta colpita da schegge di vetro in un occhio. La Polizia Locale di Napoli, coordinata dal Comandante Ciro Esposito, ha effettuato 4 interventi su segnalazione. C'è un lampione crollato in via Di Niso. Caduto anche il muro di cinta di un campanile in via Eurialo, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate.

Nel complesso, però, i danni sono stati contenuti e non ci sono stati danni strutturali significativi. I vigili del fuoco sono stati chiamati ad effettuare oltre 100 interventi. In campo la colonna mobile regionale. In aggiunta agli operatori in servizi, ci sono sei squadre di Napoli che non hanno smontato. Sono in arrivo da Benevento, Salerno, Caserta e Avellino altre squadre, per un totale di 10 squadre in più a quelle già in servizio. Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato una riunione del Centro Coordinamento Soccorsi al palazzo di Governo alle ore 9. Il terremoto di stanotte è stata la scossa più forte degli ultimi 40 anni – assieme a quella del 20 maggio 2024 – è stato registrato all'interno di uno sciame sismico ancora in corso. Il fenomeno rientra in quello del bradisismo dei Campi Flegrei.

Napoli, 11 ricoverati per il terremoto: 4 feriti

Nel complesso, nell'Asl Napoli 1 Centro, a quanto apprende Fanpage.it, si registrano 11 ricoverati e 4 feriti. C'è un ferito per crollo controsoffittatura, portato dal 118 all'Ospedale Fatebenefratelli di via Manzoni, a Posillipo, con escoriazioni. Non era grave ed è stato già dimesso.

Altre 5 persone hanno effettuato accesso spontaneo al Pronto Soccorso del Pellegrini. Tra questi,un bambino di 5 anni proveniente dall'area di Cavalleggeri con ferite da rottura di vetro. Il piccolo è stato trasferito all'ospedale pediatrico Santobono. Una donna in via Pigna è giunta al Pronto Soccorso per ferite all'occhio dovute alla rottura di vetro. Altre 3 persone si sono recate al nosocomio di via Pignasecca per paura e oppressione al petto: sono state dimesse.

Altre 5 persone hanno fatto accesso spontaneo al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Fuorigrotta: 4 per paura e oppressione al petto (dimessi), una persona con trauma la gomito ora in fase di diagnostica.

Lampione caduto e crollato muro di campanile

La Polizia Locale di Napoli è stata chiamata per 4 interventi. Ed è presente nelle due aree di accoglienza di Bagnoli e di Agnano. Gli agenti da stanotte stanno monitorando le vie di fuga per scongiurare eventuali intoppi sulla viabilità che potessero bloccare gli allontanamenti. Nel complesso, sono intervenuti in via Diomede Carafa per crollo controsoffittatura, in via Bagnoli 572 per crollo muratura interna, in via Eurialo per la caduta del muro di cinta campanile in via Di Niso per caduta lampione.