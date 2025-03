Terremoto Campi Flegrei, a Pozzuoli scuole chiuse anche venerdì 14 marzo

Restano chiuse a Pozzuoli le scuole di ogni ordine e grado anche nella giornata di venerdì 14 marzo, dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.4, la più intensa mai registrata nei Campi Flegrei, registrata alle prime luci di giovedì 13 marzo, che ha provocato danni e feriti tra la città flegrea e il quartiere napoletano di Bagnoli. Resta invece, aperto, a differenza di oggi, il cimitero comunale di Pozzuolo. La decisione è arrivata pochi minuti fa dal sindaco Gigi Manzoni che, sui suoi profili social, ha scritto:

Lo sciame sismico non è ancora terminato. Le verifiche che stiamo effettuando alle scuole, al cimitero e al Polo Culturale di Palazzo Toledo non sono solo speditive, ma approfondimenti minuziosi su elementi strutturali e non che, nonostante non abbiano evidenziato particolari problemi, ci impongono di non sottovalutare l’esigenza di sicurezza e tranquillità degli alunni e delle famiglie, già provati dalle scosse. Pertanto, per la giornata di domani 14/03/2025, resta in vigore l’ordinanza n. 72 del 13/03/2025, parzialmente revocata limitatamente al Cimitero Comunale, che è stato controllato e non ha presentato problemi e che quindi da domani sarà regolarmente aperto