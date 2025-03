video suggerito

Terremoto Campi Flegrei, scuole chiuse a Pozzuoli, Bagnoli e Fuorigrotta giovedì 13 marzo Sciame sismico in atto, verifiche sugli istituti scolastici dopo il terremoto 4.4. Scuole chiuse a Pozzuoli.

A cura di Redazione Napoli

«Ho avviato tutte le procedure, il territorio non ha avuto criticità a parte caduta calcinacci, tutte le forze dell'0rdine sono dispiegate sul territorio, abbiamo deciso che le scuole restano chiuse», dice il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni collegato in diretta con la Rai, parlando del terremoto 4.4 che ha terrorizzato Napoli e l'area flegrea.

A Napoli il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato un'ordinanza con cui chiude, nella giornata di giovedì 13 marzo, le scuole della X Municipalità Bagnoli-Fuorigrotta in modo da procedere ai controlli successivi alla recente scossa sismica.

A Napoli, dopo la scossa di magnitudo 4.4, è stata subito attivata la protezione civile comunale per l'allestimento delle due aree di attesa in viale della Liberazione e in piazzale Ippodromo.