Fanpage.it in finale ai Lovie Awards 2021 con il video “Per amore, rinunceresti alla privacy?” Fanpage.it è in finale ai Lovie Awards 2021 con “Per amore, rinunceresti alla privacy?”, esperimento sociale realizzato da Luca Iavarone che parla di come cambia il concetto di privacy. Il Direttore creativo Ciaopeople Media Group: “Sono davvero felice che anche durante la pandemia, in una condizione molto disagevole per la produzione di video, siamo riusciti a lavorare con efficacia e libertà su uno dei grandi temi contemporanei”.

A cura di Redazione

Fanpage.it è in finale ai Lovie Awards con “Per amore, rinunceresti alla privacy?”, il video di San Valentino 2021 che con un gioco crudele tra coppie ragionava su temi importanti della contemporaneità come la privacy, la targettizzazione, il capitalismo della sorveglianza. L’esperimento sociale, realizzato da Luca Iavarone per Fanpage.it, entra nella Shortlist dei Lovie Awards 2021.

“Sono davvero felice che anche durante la pandemia, in una condizione molto disagevole per la produzione di video, con il mio team siamo riusciti a lavorare con efficacia e libertà su uno dei grandi temi contemporanei, quello della privacy, e questo importante riconoscimento della International Academy of Digital Arts and Sciences ci conferma che siamo andati nella giusta direzione. Quel che cerchiamo, d’altronde, è offrire sempre punti di vista inediti a un pubblico molto vasto, offrendo un servizio e una bussola per orientarsi, tramite contenuti che abbiano diversi livelli di lettura e che aiutino i naviganti a comprendere meglio le parole e le cose, sia fisiche che virtuali. In questo caso, ci siamo spinti anche oltre, in una riflessione meta-mediale, ragionando dei mezzi su cui noi stessi operiamo: i social e i motori di ricerca. Con il pretesto di San Valentino, e complici i decreti restrittivi del lockdown, abbiamo così fatto empatizzare la community con le vittime del nostro scherzo, avviando una interessante (e necessaria) disamina sui pro e i contro dei meccanismi di controllo, indagati e approfonditi recentemente da autori come Edward Snowden e Shoshana Zuboff. Il risultato è stato divertente e inquietante allo stesso tempo, in una parola ‘complesso', come credo che debba essere un prodotto che si prefigga una comunicazione di massa efficace", dichiara Luca Iavarone, Direttore creativo Ciaopeople Media Group.