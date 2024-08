video suggerito

Emma racconta la rinascita con Souvenir e su Maria De Filippi: “Nessuno mi conosce come lei” Emma, dopo la fine del suo tour estivo lo scorso 10 agosto, racconta il suo periodo positivo in un’intervista: “Dopo Mezzo Mondo si è aperto il varco di luce: mi ha ridato fiducia in me stessa”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Vincenzo Nasto

45 CONDIVISIONI condividi chiudi

Emma. 2024

È terminato da pochi giorni il tour estivo di Emma, che l'ha vista chiudere un lungo viaggio per l'Italia a Catania, al Parco Villa Bellini. La cantante, reduce da un periodo positivo cominciato con nel 2023 con Taxi sulla Luna, ma soprattutto con l'uscita del suo ultimo album Souvenir e la partecipazione al Festival di Sanremo con Apnea, ha raccontato in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni i suoi ultimi 18 mesi. Una striscia vincente cominciata con l'uscita di Mezzo Mondo: "È stato il momento in cui si è aperto il varco di luce. Mi ha ridato fiducia in me stessa, in quella scalata a mani nude che è la musica". Un tragitto che l'ha vista ritornare con il nuovo album Souvenir, certificato disco di platino: ma il viaggio del progetto non sembra ancora essere terminato. Anche perché, nell'intervista, Emma annuncia una seconda parte in uscita negli ultimi mesi del 2024: "A novembre ci sono i palazzetti, poi entro quest'anno uscirà la seconda parte dell'album Souvenir".

La ritrovata fiducia di Emma è stato anche uno degli elementi di riconquista del proprio pubblico. Basti pensare al lungo tour estivo, cominciato lo scorso 13 giugno a Moncalieri e che l'ha vista protagonista per 14 date. Uno dei segreti? Secondo Emma, non risparmiarsi, soprattutto durante gli appuntamenti con il pubblico: "Sono andata a prendermi le persone una a una. Sul palco non mi risparmio: a ogni tappa do il massimo, con la stessa energia della prima data perché ogni persona che ha pagato un biglietto ha il diritto di avere il meglio. Anche se ho 38 di febbre, anche se è dura perché tolgo tanto agli affetti, alla vita privata".

Emma è ritornata anche sul rapporto con gli hater, descrivendo le tre cose che la fanno arrabbiare di più in assoluto: "La cattiveria gratuita, l'ignoranza e la cafonaggine". Solo pochi mesi fa, proprio durante il tour estivo, Emma aveva affrontato il tema del bodyshaming sul palco di Azzano Decimo, in provincia di Pordenone: "Non me ne frega niente di quello che scrivono, non sono arrivata a 40 anni per farmi dire da quattro ignoranti come mi devo vestire. Vado orgogliosa del mio corpo, questo corpo ha combattuto un sacco di battaglie e se voglio salire nuda su un palco credo di potermelo permettere, indipendentemente da tutto".

Nella parte finale dell'intervista, Emma è ritornata anche sul rapporto con Maria De Filippi: "Nessuno mi conosce come Maria, non ho mai tagliato il cordone ombelicale con lei: è a lei che faccio sentire in anticipo le mie nuove canzoni, le chiedo consigli. Sa tutto di me, nel bene e nel male. Se dovesse raccontarmi, lo farebbe con una precisione micidiale". Nell'ultima stagione del talent, Emma è stata una delle giudici della competizione durante una puntata del pomeridiano, rimproverando anche Petit per alcuni atteggiamenti di gelosia tossica nei confronti della ballerina Marisol, sua compagna. In quell'occasione, lo scorso 3 marzo, aveva anche cantato il singolo sanremese Apnea: la canzone è stata certificata doppio disco di platino da FIMI.