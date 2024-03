Amici 23, Emma rimprovera Petit per la sua gelosia: “Un po’ di apertura mentale” Emma Marrone, durante la puntata di Amici di domenica 3 marzo, ha commentato il modo di fare di Petit. Alla cantante non è piaciuto l’atteggiamento del giovane allievo nei confronti della fidanzata Marisol. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

"Dai ragazzi un po' di modernità, mi raccomando" commenta così Emma Marrone, giudice della puntata di domenica 3 marzo di Amici, il comportamento di Petit. La cantante non avrebbe gradito il modo di fare dell'allievo che si sarebbe mostrato infastidito dal gesto della sua fidanzata Marisol. La ballerina, infatti, durante l'esibizione sulle note di Dance the night ha accarezzato Nicholas. A far notare l'atteggiamento di Petit è stata Maria De Filippi, che ha chiesto subito spiegazioni sulla vicenda.

Petit e la reazione alla coreografia di Marisol

Sulle note del brano di Dua Lipa, Marisol scende i gradini per la sua esibizione. Arrivata davanti al banco Nicholas, gli accarezza i capelli ballando, gesto che non sembrerebbe essere gradito a Petit (fidanzato della ballerina). È proprio a lui che Giovanni, come se stesse notando la sua gelosia, copre gli occhi. Anche Gaia, seduta tra i banchi, si rivolge a Petit per dirgli qualcosa. La scena non sfugge a Maria che, finita la performance di Marisol, chiede a Gaia cosa gli abbia detto. "Ieri alle prove si era già alterato, aveva detto che stava esagerando. Volevo vedere la sua reazione" spiega la ragazza. Maria obietta: "Ma è una coreografia" e Petit ribatte: "Lo so, scherzo, stavo ridendo". Uno modo di scherzare che, però, non sarebbe piaciuto a Emma Marrone. La cantante ha voluto dire la sua sulla vicenda.

Il rimprovero di Emma Marrone: "Un po' di modernità"

"Ti ho beccato io che eri storto e ti ha beccato anche Emma" sottolinea Maria de Filippi rivolgendosi a Petit. A questo punto la cantante prende la parola, approfittandone per redarguire l'allievo. "Stai arrabbiato da tutta la puntata, ma non capisco se è per il pezzo tuo – gli fa notare Emma – Stai nero, io ti guardo. Tutto apposto? Dai ragazzi un po' di modernità. Speriamo almeno nelle giovani generazioni in un po' di apertura mentale"

