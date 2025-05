È morto Alf Clausen, il musicista e storico compositore dei Simpson aveva 84 anni

video suggerito

È morto a 84 anni Alf Clausen, musicista e storico compositore delle musiche de "I Simpson". A dare la notizia della sua scomparsa è stata la figlia Kaarin Clausen. Da 8 anni, l'uomo lottava contro una malattia neurodegenerativa.

È scomparso a 84 anni Alf Clausen, musicista e storico compositore delle musiche de “I Simpson”. Statunitense e autore di alcune delle musiche più conosciute della televisione americana, Clausen è morto nella sua casa di Los Angeles il 29 maggio scorso. A confermare la notizia è stata la figlia Kaarin Clausen che, all’Hollywood Reporter, ha spiegato che il genitore lottava da 8 anni contro una patologia neurodegenerativa, la paralisi sopranucleare progressiva. Durante la sua lunga carriera, Clausen aveva firmato canzoni quali “See My Vest”, “Who Needs the Kwik-E-Mart?” e “We Do”, l’inno della setta dei Tagliapietre che compare in un episodio della sesta stagione dei Simpson e diventa una tra le canzoni più celebri dell’intera serie, tanto da essere nominata per un Emmy Awards nel 1995. Il compositore ha realizzato le musiche per la serie ideata da Matt Groening dal 1990 fino al 2017, per un totale di quasi 600 episodi, utilizzando una vera orchestra sinfonica.

La carriera di Alf Clausen e le vittorie durante gli Emmy Awards

Nel corso della lunga collaborazione con "I Simpson", le canzoni realizzate da Clausen hanno ottenuto in totale 30 nomination agli Emmy e due premi, vinti nel 1997 e nel 1998 con i brani “We Put the Spring in Springfield” e “You're Checkin' In”. Nato a Minneapolis, il compositore crebbe nel North Dakota e, dopo essersi iscritto alla facoltà di Ingegneria, decise di dare una svolta al suo percorso inseguendo la passione per la musica con l’iscrizione presso il Berklee College of Music di Boston, dove si formò. In seguito al trasferimento a Los Angeles nel 1967, cominciò a collaborare con l’industria televisiva e cinematografica. La svolta arrivo con la serie “Moonlighting”, con Bruce Willis e Cybill Shepherd, grazie alla quale ottenne le sue due prime nomination agli Emmy Awards.

La collaborazione con Matt Groening e il licenziamento nel 2017

Inizialmente restio ad accettare l’incarico per "I Simpson" – “Volevo fare il compositore drammatico”, ammise in un’intervista – Clausen fu convinto da Matt Groening con una frase rimasta celebre: “Non è un cartone, è un dramma con personaggi disegnati”. Il legame con Groening e la produzione si spezzò nel 2017, quando Clausen fu licenziato e rimpiazzato dallo studio Bleeding Fingers Music che consentì alla serie di rivedere i costi di produzione. Due anni dopo, Clausen denunciò Disney e Fox per discriminazione legata all’età e alla sua malattia neurodegenerativa, accusando la produzione di aver sacrificato la qualità musicale dello show. Alcuni capi d’accusa vennero respinti, ma altri – tra cui licenziamento illecito – furono accolti, portando nel 2022 a un accordo extragiudiziale. Una rottura amara, che non ha però scalfito l’impronta indelebile lasciata dal suo talento.