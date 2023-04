Don Winslow conferma il ritiro dalla scrittura dopo l’uscita di Città in rovina Lo scrittore americano Don Winslow conferma che il prossimo libro “Città in rovina” sarà l’ultimo della sua carriera. Da ora in poi si impegnerà nella comunicazione politica.

A cura di Redazione Cultura

Lo scrittore americano Don Winslow (Jens Schlueter/Getty Images)

Con un tweet lo scrittore americano Don Winslow non solo conferma, come era noto, la fine della trilogia dedicata a Danny Ryan con il prossimo Città in rovina, ma anche la fine della sua carriera come scrittore. Già nel 2022 lo scrittore aveva annunciato il ritiro fine di questa trilogia spiegando che era tempo di dedicarsi a qualcos'altro, in particolare a lanciare una campagna di comunicazione per i Democratici americani, in opposizione al trumpismo dilagante: "Voglio continuare a parlare di ciò che penso sia sbagliato. È un grosso problema. Non è una decisione che ho preso facilmente. I democratici hanno idee migliori, candidati migliori e una visione migliore per il domani. Quello che non hanno, però, è una migliore capacità di creare messaggi e mi impegnerò per cambiarla. Pagherò tutto da solo e non accetterò alcuna donazione"

Con l'annuncio della nuova copertina americana e dell'uscita, che avverrà all'inizio del 2024, quindi, Don Winslow conferma che non tornerà indietro, almeno per adesso, dalla decisione di smettere la carriera da scrittore, una delle varie che lo ha caratterizzato: "Questo è il mio ultimo libro. Questa è la copertina di #CityInRuins il terzo e ultimo libro della trilogia di Danny Ryan dopo #CityonFire e #CityOfDreams e l'ultimo libro della mia carriera di scrittore. Sarà pubblicato all'inizio del 2024. Grazie a tutti i lettori che mi hanno sostenuto per quattro decenni" ha scritto sui social.

Lo scorso 18 aprile è uscito in contemporanea in Italia e negli Stati Uniti "Città di sogni", secondo capitolo della trilogia, che segue quella di "Città in rovina" dove avevamo imparato a conoscere le avventure di Sammy Ryan e la guerra omerica (lo scrittore si è ispirato all'Iliade) tra le famiglie Murphy e Moretti, una faida tra gangster italiani e irlandesi che prosegue in questo nuovo libro, dopo che il protagonista, isneguito da mafiosi, poliziotti e FBI, è fuggito in California con il padre, il figlio e pochi fedeli. Saranno proprio i federali a prenderlo e obbligarlo a una missione che potrebbe costargli la vita. Un'altra donna entra nella sua vita, intanto, e la sua vita da lì in poi la sua vita cambia ancora una volta.