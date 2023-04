Don Winslow torna con Città di sogni, prosegue la faida di mafia con protagonista Danny Ryan Tornano le avventure di Danny Ryan, il protagonista del libro di Don WInslow Città in fiamme che cercherà di salvarsi anche nel prosieguo Città di sogni.

A cura di Redazione Cultura

Sta per tornare uno degli scrittori americani più amati di questi anni, grazie alla sua capacità di scrittura che si accompagna a una dote particolare nel racconto, la storia. Harper Collins, infatti, sta per pubblicare il nuovo libro di Don Winslow, "Città di sogni", che uscirà il 18 aprile, con la traduzione di Alfredo Colitto. Anche questa volta lo scrittore americano costruisce una saga in più capitoli (il terzo sarà "Città in cenere") e così questo nuovo libro torna a seguire la vita di Danny Ryan che il lettore aveva già trovato nel libro precedente, quando lo scrittore aveva raccontato la guerra tra due bande, una di italiani e una di irlandesi.

Abbiamo lasciato Ryan in fuga dopo la guerra di bande che aveva insanguinato il New England e l'uomo è ricercato da tutti, dalla mafia, dalla Polizia e dall'FBI, ognuno dei quali lo vuole vivo o morto. È in fuga assieme a quelli che gli sono rimasti fedeli, al figlio e al padre, in direzione California, dove vorrebbe cercare di rifarsi una vita lontano dai guai in cui si era ritrovato nel primo libro. Una speranza vana, però, dal momento che sono i federali a prenderlo costringendolo, come si legge nelle note di copertina, "a far loro un favore che potrebbe renderlo ricco. Oppure ucciderlo". La faida dalla quale sperava di essersi salvato dà ispirazione a un film e così cerca di rientrare nel giro, finché non incontra, ancora una volta una donna bellissima, un'attrice con un passato non chiarissimo.

"Dalle spiagge del Rhode Island fino ai deserti californiani dove i cadaveri spariscono facilmente, dai corridoi del potere di Washington in cui prosperano i veri criminali fino ai mitici studios di Hollywood dove circolano i soldi veri, Città di sogni è una saga indimenticabile che parla di amore, famiglia, vendetta, sopravvivenza e di feroce realtà" continua la nota di presentazione del libro che cerca di ripetere i fasti e l'accoglienza positiva che aveva avuto il precedente. Ma Don Winslow è ormai una certezza dela letteratura americana, usando il genere e andando oltre, basti pensare alla trilogia sui cartelli della droga formata da Il potere del cane, Il Cartello e Il Confine e libri come L’inverno di Frankie Machine, Morte e vita di Bobby Z e Le belve.