Dio Lo Sa è il nuovo album di Geolier in uscita il prossimo 7 giugno Geolier, negli scorsi minuti, ha annunciato Dio Lo Sa, il suo nuovo album in uscita il prossimo 7 giugno. Qui la copertina del progetto, in attesa delle tre date allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

A cura di Vincenzo Nasto

Geolier e la copertina di Dio Lo Sa, il nuovo album in uscita il 7 giugno

A oltre 16 mesi di distanza dal grande successo de Il Coraggio dei Bambini, Geolier ha annunciato l'uscita del suo terzo album ufficiale: si tratta di Dio Lo Sa. Qualche anticipazione, da parte dell'autore campano, era arrivata proprio dopo le battute finali di Sanremo 2024, dove era stato costretto a fermarsi solo a un passo dalla vittoria con la sua I p' me, tu p' te. Poi, lo scorso 10 maggio, dopo aver spoilerato mesi prima l'intro di un nuovo brano su Instagram, il cantante ha pubblicato il singolo El Pibe De Oro, che seguiva la collaborazione con Ultimo in L'Ultima Poesia. Grande attesa per i fan di Geolier, che nelle scorse ore, durante il match valevole per la 36° giornata di campionato di Serie A Tim, avevano visto sfilare i calciatori del Napoli con addosso una maglietta che recitava: Dio Lo Sa, Geolier, 7 giugno. Solo un anno fa, durante un'intervista al portale Esse Magazine, aveva mostrato un tatuaggio sul collo: Lord Knows, in italiano Dio Lo Sa. Insomma, aveva già le idee chiare.

Ma in che momento arriva Dio Lo Sa? Geolier è reduce da uno dei periodi più prolifici della sua carriera come autore musicale. Un 2024 cominciato con le luci del palco di Sanremo 2024: da esordiente e in lingua napoletana, l'autore ha sorpreso il pubblico aggiudicandosi il secondo posto finale, solo dietro ad Angelina Mango con La Noia. Durante questo percorso, Geolier ha anche vinto la serata Cover, portando sul palco tre enormi personaggi sul palco dell'Ariston come Gigi D'Alessio, Guè e Luché. Anche se al centro delle polemiche per accuse arrivategli sul televoto, Geolier ha sempre mantenuto una certa distanza, che lo ha portato nei mesi successi alla pubblicazione di musica e all'annuncio di tre date consecutive allo Stadio Diego Armando Maradona, il prossimo 21-22-23 giugno.

Nel frattempo, è arrivata, dopo anni di indiscrezioni, la collaborazione con Ultimo in L'ultima poesia. La canzone ha conquistato quasi 30 milioni di streaming in meno di due mesi, una dimostrazione della vastita delle fanbase dei duei artisti, ma anche della volontà del pubblico di ascoltare nuova musica del rapper partenopeo. Sono passati solo 16 mesi da Il Coraggio Dei Bambini, diventato nel 2023 l'album più ascoltato in Italia, certificato sei volte disco di platino. Adesso tutte le attenzioni sono su Dio Lo Sa, che potrebbe proiettare Geolier nel gotha del rap europeo, dopo aver conquistato il pubblico italiano.