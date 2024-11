video suggerito

"Demure" è la parola del 2024 secondo Dictionary.com: cosa significa e perché è diventata virale su TikTok 'Demure' è stata scelta come parola dell'anno 2024 dal sito Dictionary.com. Il termine è diventato virale grazie alla TikToker e influencer Jools Lebron che ha usato la parola 'demure' in una serie di video pubblicati sulla piattaforma e che sono stati visti da milioni di utenti.

A cura di Eleonora Panseri

‘Demure' è stata scelta come parola dell'anno 2024 dal sito Dictionary.com. Il termine è diventato virale grazie a una TikToker e influencer di contenuti beauty, Jools Lebron, che ha usato la parola ‘demure‘ in una serie di video pubblicati sulla piattaforma e che sono stati visti da milioni di utenti.

Il sito ha affermato che l'utilizzo della parola ha registrato un "aumento vertiginoso", con una crescita del 1.200% tra gennaio e agosto. Il picco è stato attribuito alla diffusione della frase "Very demure, very mindful" ("Molto pudico/modesto, molto consapevole" pronunciata da Lebron in uno dei suoi video, facendo riferimento al trucco indossato in quell'occasione.

Il termine ‘demure' è stato storicamente utilizzato per descrivere appunto un comportamento discreto e riservato, ma "un nuovo utilizzo si è diffuso attraverso i social media", ha affermato Dictionary.com, evidenziando le recenti associazioni della parola con l'aspetto di una persona e il modo in cui si comporta al lavoro o nei luoghi pubblici.

Personaggi famosi come Kim Kardashian, Jennifer Lopez e il conduttore del programma "Drag Race" RuPaul hanno utilizzato questo tren per promuovere i loro marchi.

Lebron è una donna transgender e in alcune occasione ha raccontato che la fama ottenuta grazie ai suoi video ‘demure' l'ha aiutata a finanziare la sua transizione. Ora su TikTok conta più di 2,3 milioni di follower.

Dictionary.com ha fatto sapere che la decisione di scegliere ‘demure' come parola dell'anno è stata presa in base a un'analisi approfondita delle tendenze social, dei titoli delle notizie e delle parole che dai contesti online sono diventate linguaggio della quotidianità.

Il Collins Dictionary ha invece scelto ‘brat' come parola del 2024, un termine considerato l'opposto di ‘demure'. La parola ‘brat‘ è stata, al pari di ‘demure‘, una delle parole più discusse online e offline.