Cosa bisogna attendersi dal concerto di Geolier all’Ippodromo di Agnano: gli ospiti e i brani in scaletta

Geolier in concerto

Mancano poche ore al primo appuntamento all'Ippodromo di Agnano per Geolier, che bisserà anche domani sera in una delle arene all'aperto più importanti d'Italia. Dopo la data zero lo scorso 28 giugno al Trento Live Fest, inizia il tour estivo del rapper napoletano, che dopo gli appuntamenti campani, volerà a Lecce il 31 luglio per l'Oversound Music Festival, poi Campobasso, Catania per poi chiudere il 27 settembre all'Arena di Verona, al suo esordio nell'anfiteatro. Nel frattempo il cantante ha già annunciato il suo tour negli stadi nel 2026, che lo vedrà protagonista a Milano, Roma e Messina il prossimo giugno: per adesso escluso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Oltre 100mila persone nei due appuntamenti di Geolier all'Ippodromo di Agnano

Ma cosa bisogna attendersi dal primo appuntamento all'Ippodromo di Agnano per Geolier? Per capire l'imponenza di uno spettacolo del genere, è necessario riflettere sull'unicità dell'arena, che solo recentemente ha visto il gran spettacolo rap di Marracash nel 2023 con la data campana del Marrageddon. L'attesa per Geolier, pupillo della città, si è tradotta in oltre 100mila persone distribuite nei due giorni, non scontate dopo un tour invernale nei palazzetti appena trascorso che l'aveva protagonista lungo tutto lo stivale, da Torino a Bologna, passando per Roma. Già nelle prime ore del mattino, come riporta qui Fanpage, più di qualche centinaio di fan era già in attesa, seduta vicino ai cancelli dell'Ippodromo.

Dal secondo posto a Sanremo al record allo stadio Maradona di Napoli

Numeri che possono anche trasmettere una continuità rispetto all'interesse dei fan nei suoi confronti negli ultimi anni. Basta fare un passo indietro per ricordare che la scorsa estate Geolier era diventato il primo artista a riempire tre volte lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, dal 21 al 23 giugno 2024. Oltre 145mila persone in 3 appuntamenti che non solo avevano ridefinito lo status del cantante dopo il secondo posto al Festival di Sanremo 2024 con I' p me' tu p' te'. Avevano anche dato l'opportunità a Geolier di portare sul palco il suo nuovo disco, Dio lo sa pubblicato il 7 giugno e poi ultimato con la deluxe edition Atto II, uscita il 22 novembre.

I probabili ospiti ad Agnano: da Lazza a Luché, passando per la SLF e Rose Villain

Geolier ha calcato anche palchi da ospite negli ultimi due anni, collaborando con alcuni dei maggiori artisti italiani: basti pensare a Lazza e al loro sodalizio artistico in Chiagne e Idee Chiare. Ma anche con Luché: proprio al concerto allo stadio Maradona dell'autore de Il mio lato peggiore, i due avevano cantato insieme – per 3 volte consecutive – il loro brano in collaborazione Ginevra. Sul palco non potrà mancare la SLF, la crew formata da Lele Blade, Vale Lambo, Mv Killa, Yung Snapp e Niko Beatz: negli anni, la collaborazione tra Geolier e la formazione campana ha sfornato hit come Ready, Sarò con te, Mea crr, Na vita annanz e Dire di no.

I brani irrinunciabili: da El pibe de oro a Episodio d'amore passando per Give you my love e Ricchezza

A questi si potrebbe aggiungere anche una delle regine della musica urban, Rose Villain, non solo tra le più prolifiche collaboratrici di Geolier con Tu ed io, Fantasmi e Ancora, ma anche parte della giuria del talent rap di Netflix Nuova Scena. Anche se non è ancora stata resa pubblica la scaletta, è chiaro che ci saranno alcune delle canzoni di maggior successo. Potrebbe comparire tra le ospiti anche Giorgia, già protagonista a Roma sul palco del concerto di Geolier: in quell'occasione avevano dato vita a una nuova versione di La Cura della cantante e alla loro collaborazione in L'ultima canzone. Tra i brani irrinunciabili potremmo trovare Give you my love, che chiudeva la scaletta del tour della scorsa primavera o El pibe de oro ed Episodio d'amore, i due brani di maggior successo del suo ultimo disco. Senza dimenticare del disco precedente Ricchezza e Money: potrebbe essere lo spettacolo per ascoltare qualche brano, come Na catena, del suo primo album ufficiale Emanuele.