Concerto di Geolier, in centinaia già accampati ad Agnano. E nella notte svelata la scenografia

Centinaia di giovani seduti o sdraiati in strada in attesa del concerto di Geolier all’Ippodromo di Agnano di questa sera alle 21. Tutta la zona è stata pedonalizzata dal Comune. Vietata la vendita di bevande in contenitori rigidi e l’uso di spray urticanti.

Centinaia di giovani accampati fin dal mattino all'esterno dell'Ippodromo di Agnano a Napoli, dove questa sera, dalle 21, è previsto il concerto di Geolier. Il rapper di Secondigliano, infatti, al secolo Emanuele Palumbo, si esibirà per due serate, oggi e domani, nell'ambito del suo "Tour Live 2025". Ad Agnano sono attesi oltre 60mila spettatori per ogni serata. Il Comune di Napoli, per l'occasione, ha predisposto un vasto piano traffico, con la pedonalizzazione di tutta l'area antistante l'Ippodromo. I dispositivi sono partiti alle 9. Mentre dalle 14 sarà chiusa l'uscita Agnano della Tangenziale di Napoli, che dovrebbe chiudere dalle 14 fino alle 4 di notte, o almeno a cessate esigenze. Il Comune ha potenziato i mezzi pubblici, con le metro e la Cumana che funzioneranno fino alle 2. Per chi viene con l'auto l'uscita consigliata è Fuorigrotta. In viale Giochi del Mediterraneo delle navette porteranno gli spettatori ad Agnano.

Ad Agnano centinaia di giovani seduti in strada in attesa per il concerto

C'è chi si è anticipato, però, e da questa mattina sono già centinaia le persone, soprattutto giovani e giovanissimi, seduti in strada e sdraiati sui marciapiedi, in attesa del concerto di Geolier, come si vede in diversi video su TikTok. Intanto, sempre sulla popolare piattaforma social cinese, nella notte si sono diffusi i video delle prove delle scenografie del concerto, con la collina di Agnano illuminata in una gigantografia del Golfo di Napoli, con tanto di Vesuvio, visibile anche dalla Tangenziale. Per il concerto è stata allestita anche un'area con i food truck nello spiazzo del parcheggio dell'Ippodromo dove normalmente si tiene il mercato. Il Comune ha vietato con una ordinanza la vendita di bevande in contenitori rigidi (plastica e vetro) e di spray urticanti o al peperoncino.