Coppia salta il concerto di Achille Lauro dopo un incidente, lui li invita alla data all’Olimpico di giugno 2027

Achille Lauro risponde all’appello di una coppia di fan che era stata costretta a saltare il suo ultimo concerto allo Stadio Olimpico perché travolta da una moto a pochi metri dall’ingresso. I due sono stati invitati dal cantante ad assistere al prossimo live, previsto per il 1° luglio 2027.

Achille Lauro dimostra ancora una volta di essere sensibile alle richieste dei suoi fan. Il cantante ha voluto invitare al concerto previsto per il 1° luglio 2027 allo Stadio Olimpico di Roma una coppia di sostenitori che era stata costretta a rinunciare alla data del 10 giugno a causa di un incidente.

Sara e il suo compagno si trovavano a pochi metri dall'ingresso dello stadio quando erano stati investiti da una moto. Feriti, erano stati trasportati al Pronto Soccorso per ricevere le prime cure. Sara aveva riportato un trauma cranico e diverse contusioni, mentre il fidanzato aveva avuto bisogno di alcuni punti di sutura alla testa. Entrambi erano quindi stati costretti a rinunciare al concerto, nonostante avessero regolarmente acquistato i biglietti.

A pochi giorni dall'incidente, intervistata a Radio Globo, Sara aveva raccontato la disavventura di cui era stata protagonista e aveva rivolto un appello al cantante: "Facci entrare con te al prossimo concerto". All'appello della fan, rilanciato dall'emittente radiofonica, Lauro ha deciso di rispondere facendo contattare la coppia dal suo ufficio stampa. Ai due sono stati regalati due biglietti per il prossimo concerto allo Stadio Olimpico, che si terrà il prossimo anno.

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Un gesto premuroso che è stata la stessa Sara a raccontare attraverso un video pubblicato sui suoi canali social: "Questa volta non lo perderemo. Quando mi ha chiamato l'ufficio stampa non ci volevo credere, invece era tutto vero. Due biglietti omaggio per il prossimo Olimpico". Una disavventura che si è conclusa nel migliore dei modi, al netto delle lievi conseguenze fisiche riportate, e che ha permesso alla coppia di toccare con mano quanto Lauro sia profondamente legato a chi lo segue fin dagli inizi della sua carriera.

Non si tratta della prima volta che il cantante si rende protagonista di un gesto di questo tipo. A maggio, quando una donna aveva raccontato di essere stata vittima di una truffa, dopo aver sborsato 10 mila euro con la promessa di poter conoscere dal vivo l'artista, Lauro aveva deciso di invitarla personalmente al concerto del 6 giugno allo stadio di Rimini. In quell'occasione la donna aveva potuto assistere allo spettacolo insieme alla nipote.