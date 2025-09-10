Coperta l’opera di Banksy di un giudice che picchia un manifestante: sui social i video della cancellazione

L’opera di Banksy a Londra cancellata

Sui social network, in particolare su TikTok, stanno girando i video di un uomo che, scortato dalla Polizia, sta cancellando il murales di Banksy apparso sulla facciata del palazzo delle Royal Courts of Justice, nel centro di Londra. L'opera dello street artist misterioso rappresentava un giudice con una parrucca tradizionale e una toga nera che colpisce un manifestante steso a terra, con schizzi di sangue sul cartello. Benché non ci siano riferimenti precisi, l'opera è chiaramente un rimando alle proteste pro Pal che hanno invaso la capitale britannica nei giorni scorsi e che hanno provocato 900 arresti tra coloro che si opponevano alla messa al bando del gruppo di protesta Palestine Action.

La Polizia a protezione dell'opera coperta

Poco dopo l'apparizione del murales, rivendicato dall'artista con un post sulla sua pagina Instagram, tantissime persone avevano cominciato a farsi foto con l'opera alle proprie spalle, prima che arrivassero i poliziotti a coprire tutto con un telo e con delle barriere che impedivano di vedere cosa ci fosse dietro, tenendo i curiosi lontani dall'opera. Banksy è uno degli artisti più conosciuti al mondo, le sue opere sono sparse in tutto il mondo – ce ne sono anche in Italia – e spesso hanno a che fare con argomenti sensibili e sono spesso un grido contro le ingiustizie, come avvenuto in questo caso.

La Polizia a protezione dell’opera di Banksy coperta – ph AP Photo/Joanna Chan

Perché l'opera è stata cancellata

La BBC ha scritto che alcuni funzionari avevano avvertito che l'opera sarebbe stata rimossa e un portavoce del Tribunale ha provato a spiegare che le Royal Courts of Justice sono un edificio storico e che sono "obbligate a mantenere il loro carattere originale". Sui social hanno cominciato ad apparire dei video che riprendevano un uomo con un casco e degli occhiali di sicurezza e una pettorina gialla che cancellava l'opera dello street artist. Inizialmente alcune persone hanno cominciato a riprendere anche questo momento prima che la Polizia arrivasse a delimitare l'area con un nastro allontanando tutti.