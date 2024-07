video suggerito

Come il remix di Amore no di Adriano Celentano potrebbe diventare il tormentone dell’estate 2024 Amore no di Adriano Celentano ha conquistato le classifiche di TikTok Italia, diventando un serio pretendente al titolo di tormentone estivo 2024, dopo le oltre 83mila ricondivisioni sulla piattaforma. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Adriano Celentano

Era toccato negli anni scorsi a Mina, Raffaella Carrà, ma anche Ligabue, Pino D'Angio, Lucio Dalla con Tu non mi basti mai e Pino Mango con Amore per te: anche quest'anno TikTok direziona la scelta sul tormentone estivo dell'anno, rievocando un brano del 1979. Stiamo parlando di Amore no di Adriano Celentano, che dopo aver superato gli 82mila video sulla piattaforma con il suono in sottofondo, è stata remixata e ripubblicata lo scorso 30 giugno. La produzione del remix è stata affidata a Pino "Pinaxa" Pischetola, che ha deciso di reinterpretare il sound di questo brano: i due hanno collaborato negli anni, come nel 1972 per l'uscita de I Mali del Secolo e per il celebre Svalutation del 1976. Qui il testo della canzone.

Il testo di Amore no

Amore, amore, amore, amore, amore, amore no (Amore no)

Amore, amore, amore, amore, amore, amore no (Amore no)

Amore, amore, amore, amore, amore, non si può

Volevo fare una poesia

Che non parlasse che di te

Con un pennello sopra i muri scritto avrei

Che cosa sei per me

Volevo dire per la strada

Alla gente che non ride mai

Che sei diversa, che sei vera

E che col tempo tu non cambierai

Ma tu non sei con me

Amore, amore, amore, amore, amore, amore no (Amore no)

Amore, amore, amore, amore, amore, amore no (Amore no)

Amore, amore, amore, amore, amore, non si può

Volevo una fotografia

Dove si vede che sei tu

E tappezzare tutti i muri in ogni via

Per dire a tutti che eri mia

Ma ho solamente una canzone

Fatta di notte in un portone

Mentre ti ho vista come un ladro andare via

Con lui da casa mia

E tu non sei più mia

Amore, amore, amore, amore, amore, amore no (Amore no)

Amore, amore, amore, amore, amore, amore no (Amore no)

Amore, amore, amore, amore, amore, non si può (No, non si può)

E tu non sei più mia

Amore, amore, amore, amore, amore, amore no (Amore no) (Amore no)

Amore, amore, amore, amore, amore, amore no (Amore no) (Amore no)

Amore, amore, amore, amore, amore, non si può (No, non si può)

Ma ho solamente una canzone

Fatta di notte in un portone

Mentre ti ho vista come un ladro andare via

Con lui da casa mia

E tu non sei più mia

Amore, amore, amore, amore, amore, amore no (Amore no) (Uh, uh)

Amore, amore, amore, amore, amore, amore no (Amore no) (Uh, uh)

Amore, amore, amore, amore, amore, non si può (No, non si può) (No, non si può)

Perché Amore No di Celentano è diventato il tormentone estivo del 2024

C'è voluto poco meno di un mese per Amore No di Adriano Celentano, singolo del 1979 contenuto nell'album Soli, per prendersi la testa nell'infinita corsa al tormentone estivo 2024. La canzone, che era stata utilizzata già in 50mila video sulla piattaforma, ha subito qualche piccola modifica del suono, con il remix prodotto da Pinaxa pubblicato lo scorso 30 giugno. A differenza di molte altre canzoni, arrivate poi in tendenza sulla piattaforma, non è solo il ritornello a esser utilizzato, anzi. Nella maggior parte dei video reperibili su TikTok, viene utilizzato l'attacco della prima strofa, in cui Celentano canta: "Volevo fare una poesia che non parlasse che di te, con un pennello sopra i muri scritto avrei che cosa sei per me". Ma non solo video personali: in alcuni dei contenuti pubblicati, vengono riprese anche delle foto d'epoca dell'autore insieme a sua moglie Claudia Mori. L'autore ha pubblicato sul proprio profilo un video che riprende le immagini del 1979, mentre in sovraimpressione passano alcune coreografie odierne di alcuni account TikTok.

I numeri di Amore No di Celentano

TikTok ha sicuramente influenzato anche le altre piattaforme, come quelle di streaming. Infatti, Amore No di Celentano ha superato da pochi giorni il milione di ascolti su Spotify, mentre la versione remixata da Pinaxa ha ottenuto 483mila ascolti in meno di un mese. Numeri che riflettono anche la permanenza nella classifica Viral 50 Italia su Spotify, in cui attualmente ricopre il 21° posto, mentre su TikTok è stata la canzone italiana più utilizzata per alcune settimane. Il remix del brano ha fatto la sua prima apparizione radiofonica lo scorso 1 luglio e potrebbe inserirsi anche nelle classifiche EarOne.