La nuova vita di Tu non mi basti mai di Lucio Dalla: il suono in tendenza su TikTok Lucio Dalla e la sua Tu non mi basti mai del 1996 diventano la colonna sonora per una challenge romantica su TikTok: quasi 5mila video con "Ciao, volevo dirti che….!"

A cura di Vincenzo Nasto

Lucio Dalla, foto di repertorio

Direttamente dal 1996, Tu non mi basti mai di Lucio Dalla, rivive grazie ai creator italiani di TikTok. La canzone, negli scorsi giorni, ha raggiunto la top 5 delle canzoni più utilizzate come suono su TikTok Italia, coinvolgendo sia creator più giovani come Alessia Lanza, Yasmin Barbieri ed Emily Pallini, ma anche cantanti storiche della discografia italiana, come Fiorella Mannoia. La cantante ha utilizzato il brano in sottofondo in un video che la ritrae con suo marito Carlo Di Francesco, un'iniziativa che nell'ultima settimana ha coinvolto molti creator. La maggior parte infatti, ha utilizzato il brano, contenuto nell'album Canzoni del 1996, dedicandolo al proprio partner o alla propria famiglia, con una didascalia che recita: "Ciao, volevo dirti che….!. Qui il testo e il significato di Tu non mi basti mai.

Il testo di Tu non mi basti mai

Vorrei essere il vestito che porterai

Il rossetto che userai

Vorrei sognarti come non ti ho sognato mai

Ti incontro per strada e divento triste

Perché poi penso che te ne andrai

Vorrei essere l'acqua della doccia che fai

Le lenzuola del letto dove dormirai

L'hamburger di sabato sera che mangerai… che mangerai

Vorrei essere il motore della tua macchina

Così di colpo mi accenderai

Tu tu non mi basti mai

Davvero non mi basti mai

Tu tu dolce terra mia

Dove non sono stato mai

Debbo parlarti come non faccio mai

Voglio sognarti come non ti sogno mai

Essere l'anello che porterai

La spiaggia dove camminerai

Lo specchio che ti guarda se lo guarderai… lo guarderai

Vorrei essere l'uccello che accarezzerai

E dalle tue mani non volerei mai

Vorrei esser la tomba quando morirai

E dove abiterai

Il cielo sotto il quale dormirai

Così non ci lasceremo mai

Neanche se muoio e lo sai

Tu tu non mi basti mai

Davvero non mi basti mai

Io io io ci provo sai

Non mi dimenticare mai

Il significato di Tu non mi basti mai

Tu non mi basti, brano del 1996 contenuto nel progetto Canzoni di Lucio Dalla, rappresenta il tentativo di Lucio Dalla di riassumere l'importanza della musica nella propria essenza umana. La personificazione della musica, a cui rivolgere le attenzioni e da cui venire rapiti, viene amplificata con la ripetizione specifica dell'espressione Tu non mi basti mai. È un rapporto sanguigno, vivo con la musica, quello di Dalla, che nella ricerca di un controllo asfissiante, di un abbellimento delle immagini del brano, rivela nella sua parte finale la natura del suo rapporto d'amore "così non ci lasceremo mai, neanche se muoio e lo sai". Il brano è stato prodotto da Mauro Malavasi.

Il successo su TikTok di Tu non mi basti mai

Tu non mi basti mai di Lucio Dalla è arrivato alla seconda posizione dei brani più utilizzati su TikTok Italia nelle scorse ore, superando i 5mila video con l'audio in sottofondo. Specificatamente, i creator hanno deciso di utilizzare maggiormente uno degli hook del brano, prima del primo ritornello, che recita: "Vorrei essere il motore della tua macchina, così di colpo mi accenderai. Tu tu non mi basti mai, davvero non mi basti mai". Tra le creator più seguite di TikTok Italia ad utilizzare il suono in sottofondo ci sono il trio composto da Emily Pallini, Alessia Lanza e Yasmin Barbieri, ma non solo: l'altro utente verificato ad aver utilizzato il brano è la cantante, prossima protagonista al Festival di Sanremo, Fiorella Mannoia, in compagnia del marito Carlo Di Francesco.