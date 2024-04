“Tony comprami la borsa, portami a ballare con te”: perché Miu Miu di Tony è in tendenza su TikTok

video suggerito

A cura di Vincenzo Nasto

Tony Effe, 2024

Icon è in vetta alla classifica degli album più venduti nelle ultime due settimane in Italia, ha appena conquistato il disco d'oro FIMI e Tony Effe ieri su Rai 2 è stato ospite al talk show EPCC condotto da Alessandro Cattelan. Tutto questo avviene dopo aver esordito alla numero 1 della classifica debut global di Spotify. Si tratta di un momento molto positivo per l'autore romano, soprattutto grazie al pubblico raggiunto da un brano come Miu Miu. La canzone infatti, ha superato i 6,7 milioni di ascolti in stream su Spotify, risultato condiviso con Dopo le 4 e Honey, ma solo con la prima condivide il successo del brano su TikTok. Infatti Miu Miu, anche prima di esser cantata sul palco di Rai 2, era stata utilizzata in oltre 24mila video nella community italiana. Numeri minori invece per Dopo le 4, ferma a 17mila contenuti con il suono in sottofondo. Qui il testo e il significato di Miu Miu.

Il testo di Miu Miu

Diego

Ok, boost my pitch

Miu Miu, Courchevel

Tony, comprami la borsa

Portami a ballare con te

Estate a Saint-Tropez

Voglio andare su uno yacht

E fumare prima di farlo a tre

Prendo una bitch, diventa principessa

Le ho messo un culo nuovo, le ho comprato una sesta

Se non ti piace Louis V, andiamo da Chanel

Se ti piace Parigi, ti porto alla torre Eiffel

Ehi, ho un occhio chiuso e l'altro aperto

Mi sento come Guè Pequeno

Prendi l'anello più bello della boutique

Il vestito è Balenciaga, ti porto in un posto chic

Arriva Tony, inizia il party

Volano schiaffi e reggiseni da ogni parte

Con una sola botta faccio due gemelli

Il maschio lo chiamo "Gucci", la femmina "Fendi"

Diventa rossa, la chiamo "Bambola"

Ferrari rosso, lo facciamo in macchina

Mi piaci così come sei fatta

Naturale, ma rifatta

Miu Miu, Courchevel

Tony, comprami la borsa

Portami a ballare con te

Estate a Saint-Tropez

Voglio andare su uno yacht

E fumare prima di farlo a tre

Ho un viaggio per L.A., LV la duffle bag

Addosso ho Audemars Piguet, in borsa un altro Patek

Vuole la bella vita, ma non l'avrà con me

Sognando una bella villa, la voglio a Bel Air (sì, sì)

Quando mi sposerò, daranno i pezzi

Al posto dei confetti, più soldi e meno affetti

Copro la mia puttana di gioielli (seh)

Ma non sei la mia tipa, quindi niente anelli

Ehi, queste bitch mi annoiano

Compro una Ferrari gialla, come Totti gol

Voglio essere un bravo padre, come Ventola

Ma ho scordato mezzo chilo nella pentola

Miu Miu, Courchevel

Tony, comprami la borsa

Portami a ballare con te

Estate a Saint-Tropez

Voglio andare su uno yacht

E fumare prima di farlo a tre

Il significato di Miu Miu

Miu Miu, la sesta traccia nel disco Icon di Tony Effe, è stata prodotta da Drillionaire e vede la collaborazione nel ritornello di Palmitessa. La cantante, classe 1997 di origini pugliesi, ha già collaborato, anche come autrice, con alcuni protagonisti del mondo urban italiano: da Charlie Charles a Medy, passando per Sfera Ebbasta e Anna. Nel brano vengono utilizzati dei sample di Think (About It) di Lyn Collins e Music Sounds Better With You del collettivo Stardust, formato da Thomas Bangalter dei Daft Punk, Alan Braxe e il vocalist Benjamin Diamond. Si tratta di uno dei brani più riconoscibili del cantante romano post Dark Polo Gang, in cui vengono inseriti elementi legati al mondo rap italiano come "Ho un occhio chiuso e l'altro aperto, mi sento come Guè Pequeno" o alla sua discografia precedente: "Quando mi sposerò, daranno i pezzi, al posto dei confetti, più soldi e meno affetti", un richiamo al brano Cambiare Adesso nell'album Trap Lovers.

L'intervista a EPCC e Miu Miu in tendenza su TikTok

A due settimane dalla pubblicazione di Icon, Tony Effe è stato uno degli ospiti del talk show di Rai 2 EPCC, condotto da Alessandro Cattelan. Il rapper ha potuto esibire il disco d'oro FIMI conquistato a poche settimane dalla pubblicazione del disco, consegnatogli proprio dal conduttore. Durante l'intervista, Tony ha sottolineato anche come Icon rappresentasse un capitolo un po' più introspettivo della sua discografia, in cui ha parlato apertamente di depressione. Durante l'intervista, l'autore romano ha discusso anche del suo passato nel mondo del cinema, dichiarando il suo interesse in futuro per un nuovo ruolo attoriale. Tutto questo prima dell'esibizione con Miu Miu, hit del disco, come certificato anche dai numeri raccolti dal brano su TikTok: oltre in oltre 24mila video nella community italiana. Il passaggio più utilizzato del brano è: "Diventa rossa, la chiamo bambola, Ferrari rosso, lo facciamo in macchina, mi piaci così come sei fatta, naturale, ma rifatta. Miu Miu, Courchevel, Tony comprami la borsa, portami a ballare con te".