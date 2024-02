Testo e significato di Ma quale idea, Pino D’Angio virale su TikTok con il brano del 1981 Nelle ultime settimane, Pino D’Angiò e la sua “Ma quale idea” del 1981 sono in tendenza su TikTok. Qui testo e significato del brano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nelle ultime settimane, su TikTok, è ritornata in auge uno dei brani funk dei primi anni '80, interpretato da Giuseppe Chierchia, in arte Pino d'Angiò: si tratta di "Ma quale idea". Il brano, riarrangiato da Enrico Intra, è una riproposizione comica del cantautore campano, di un uomo in discoteca e il racconto della sua conquista. Il singolo, insieme all'hashtag #Pinodangio, sta raccogliendo numeri importanti sull'applicazione: oltre 6500 video prodotti dai creator della piattaforma, con in sottofondo il brano che rese celebre il cantautore napoletano. "Ma quale idea" sarà anche utilizzato come sample negli anni per altri sette brani: il più famoso è sicuramente "Che idea" della formazione rap romana Flaminio Maphia.

Pino D'Angio e Ma quale idea in tendenza su TikTok

6539 video per ora prodotti con il brano "Ma quale idea" e potrebbero non fermarsi, mentre l'hashtag #pinodangio ha ricevuto oltre 10 milioni di visualizzazioni: sono questi i numeri, che tradotti nelle dinamiche di TikTok, hanno reso "Ma quale idea" una delle ultime tendenze della piattaforma. Tra i video con il brano in sottofondo, c'è chi descrive il primo incontro in discoteca con la propria fidanzata o, in maniera autoironica, qualche approccio sbagliato che non ha avvantaggiato i creator. Tra i video compaiono anche esibizioni recenti del cantautore campano, che a distanza di 40 anni, canta il suo successo su palchi amatoriali.

Il significato di Ma quale idea

Il brano "Ma quale idea", scritto da Pino D'Angiò e riarrangiato da Enrico Intra, è uno dei cavalli di battaglia del cantautore campano, pubblicato nel 1981: un singolo chiaramente autoironico di D'Angiò, che più volte ha raccontato nelle interviste di aver voluto descrivere l'incontro in discoteca tra un buffone e la sua presunta conquista. Nel brano viene campionata una linea di basso proveniente dal brano "Ain't No Stoppin' Us Now" del duo McFadden & Whitehead, mentre il brano di D'Angiò sarà poi riproposto in altre chiavi musicali: da quella rap dei Flaminio Maphia nel 2012 al blues dei Berk and the virtual band. "Ma quale idea" varrà il successo nazionale per D'Angiò, ma soprattutto la vendita di oltre 12 milioni di copie in tutto il mondo.

Il testo di Ma quale idea

L'ho beccata in discoteca

Con lo sguardo da serpente

Io mi sono avvicinato

Lei già non capiva niente

L'ho guardata, m'ha guardato

E mi sono scatenato

Fred Astaire al mio confronto

Era statico e imbranato

Le ho sparato un baccio in bocca

Uno di quelli che schiocca

Sulla pista indiavolata

Lì per lì l'ho strapazzata

L'ho lanciata riafferrata

Senza fiato l'ho lasciata

Tra le braccia mi è cascata

Era cotta innamorata

Per i fianchi l'ho bloccata

E ne ho fatto marmellata

Oh, yeah

Si dice così, no?

E poi, e poiChe idea! (Ma quale idea?)

Non vedi che lei non ci sta?

Che idea! (Ma quale idea?)

È maliziosa, ma saprà

Tenere a bada un superbullo

Buffo come te

E poi che avresti di speciale

Che in un altro, no, non c'è

Che idea! (Ma quale idea?)

Non vedi che lei non ci sta?

Che idea! (Ma quale idea?)

È maliziosa, ma saprà

Tenere a bada un superbullo

Buffo come te

E poi che avresti di speciale

Che in un altro, no, non c'è

M'è venuta una pensata

Nella tana l'ho portata

Le ho versato un'aranciata

Lei si è fatta una risata

Al mio whisky s'è aggrappata

Cinque litri si è scolata

Mi sembrava bell'andata

M'ha baciato, l'ho baciata

Ad un tratto l'ho agganciata

Dalle braccia m'è sgusciata

M'ha guardato, l'ho guardata

L'ho bloccata accarezzata

Sul visino suo di fata

Ma sembrava una patata

L'ho acchiappata, l'ho frullata

E ne ho fatto una frittataOh, yeah

Si dice così, no?

E poi

Che idea! (Ma quale idea?)

Non vedi che lei non ci sta?

Che idea! (Ma quale idea?)

È maliziosa, ma saprà

Tenere a bada un superbullo

Buffo come te

E poi che avresti di speciale

Che in un altro, no, non c'è

Balla

Dai, balla

B-b-b-balla

Mhm, così, così

Dai, balla

Dai, balla

B-b-b-balla

Mhm, così, così

He! Ho!

Balla