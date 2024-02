Testo e significato di Amore per te: Pino Mango riscoperto su TikTok dopo La Rondine Dopo La Rondine, anche Amore per te di Pino Mango viene riscoperts dagli utenti di TikTok Italia: oltre 13mila video con il suono in sottofondo. Qui il testo e il significato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Dopo La Rondine, la riscoperta del pubblico per Pino Mango tocca anche un altro dei brani leggendari del cantante lucano: solo tre anni prima rispetto all'uscita dell'album Sinceramente, Mango pubblicava Amore per te, primo singolo estratto da Visto Così. Siamo nel 1999 e a cavallo del nuovo millennio la canzone diventa un grande successo, anche grazie alla sua presenza nella colonna sonora della serie tv Libera di Amare. 15 anni dopo, la canzone, soprattutto il suo iconico ritornello, sono in tendenza su TikTok Italia, con il suono utilizzato in oltre 13mila video. Per adesso la canzone non ha fatto il suo ingresso in Top 50 Viral Italia su Spotify, dove invece è ancora possibile trovare al 3° posto La Rondine e al 42° Oro: proprio nella raccolta Visto Così, Oro verrà interpretata da Mango in una nuova versione, in collaborazione con il quartetto femminile Faraualla. Qui il testo e il significato di Amore per te.

Il testo di Amore per te

Tutto è pensare a te

E così, ti penso

La mia carne e l'anima

Fanno il cuore denso

Tu sei, tu sei, lo so

Così vicina

Tu sei, tu sei, lo so

Io vorrei raggiungerti

In trasparenza

Tutto è vedere te

Con i vestiti e senza

Tu sei, tu sei, lo so

La mia rovina

Tu sei, tu sei, lo so

(I see your love)

(I see your love)

È amore per te

Come il sole sale e poi va giù

So che tutto il bene mio

Dentro le tue braccia va a finire

Fai tu, tu, tu, tu

Io passerei tra le tue dita

Ci passerei tutta la vita

Voglio ritrovarti qui

Nei miei risvegli

L'aria dei capelli tuoi

Respirare voglio

Tu sei, tu sei, lo so

Mai come prima

Tu sei, tu sei, lo so

(I see your love)

(I see your love)

È amore per te

Come il sole sale e poi va giù

È così vicino il blu (guardo te)

Mare così bello non c'è quando sorridi

Fai tu, tu, tu, tu

Canta così nella mia vita

Fermati qui nella mia vita

È amore per te

Tanto più da non sapere quanto

Fai tu, tu, tu, tu

Io passerei tra le tue dita

Ci passerei tutta la vita

Il significato di Amore per te

Amore per te, brano di Pino Mango del 1999 contenuto in Visto Così, è uno dei due inediti della raccolta, insieme a Non dormire più: entrambi le canzoni sono state scritte dall'autore lucano insieme al grande paroliere italiano Pasquale Pannella. La canzone si affida all'estro descrittivo del paroliere per tradurre la donna, il partner, come una figura tra la fortuna e la rovina. Al centro del racconto anche la descrizione dell'apparenza e della bellezza fisica, il ricongiungimento che avviene quando canta: "Io vorrei raggiungerti, in trasparenza, tutto è vedere te con i vestiti e senza". Il desiderio si tramuta, dal profano al sacro dell'amore senza tempo, il dettaglio dell'aria "dei capelli tuoi respirare voglio": l'incontro tra bellezza e natura si ripeterà qualche strofa più avanti. Infatti, in uno degli hook prima dell'ultimo ritornello, Mango canta: "È amore per te, come il sole sale e poi va giù, è così vicino il blu (guardo te), mare così bello non c'è quando sorridi".

TikTok riscopre Pino Mango attraverso La Rondine e Amore per te

Solo pochi giorni fa, mostravamo come Pino Mango sia stato riscoperto da un pubblico, anche più giovane, grazie al Festival di Sanremo 2024 e all'interpretazione de La Rondine da parte della figlia del cantante lucano e vincitrice del Festival di Sanremo 2024 con La Noia, Angelina Mango. La Rondine sta scalando ancora le classifiche, guadagnando oltre un milione di visualizzazioni, salendo al 7° posto tra i video musicali più visti su YouTube Italia. Un discorso simile a ciò che sta avvenendo su TikTok: La Rondine è stata utilizzata in oltre 29mila post da parte dei creator, numeri che per adesso la distanziano da Amore per te, ferma a 13mila. A questi si legano anche alcuni mash-up da parte di utenti, che soprattutto dopo l'esibizione di Angelina Mango durante la serata cover, hanno deciso di riprendere le due esibizioni, la sua e quella di suo padre Pino, per creare un mash-up. Quest'operazione riscoperta avviene a 10 anni dalla scomparsa dell'autore, avvenuta l'8 dicembre 2014.