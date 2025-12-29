Clementino conquista Napoli con Gigi D’Alessio e Rocco Hunt: sul palco anche una proposta di matrimonio

Clementino e Gigi D’Alessio

Clementino ha chiuso l'anno nella sua Napoli, come usava fare, negli ultimi anni Pino Daniele. Il rapper campano, infatti, ha tenuto un concerto sold out al Palapartenope, che ha seguito quello al Fabrique di Milano. Non poteva che essere nella città partenopea questa seconda data del Live Tour 2025 che il rapper nolano ha tenuto per festeggiare i suoi 20 anni di carriera con alcuni amici di sempre. Un contesto in cui Clementino ha potuto ripercorrere la sua lunghissima carriera musicale che mescola rap e cantautorato, mettendo in primo piano anche la sua enorme capacità di "fare spettacolo", confermandolo come un performer eccezionale.

Il rapper ha ripercorso la sua carriera con alcune delle canzone che lo hanno reso uno dei protagonisti della scena rap italiana, la Iena White che col suo flow ha conquistato migliaia di persone lungo una carriera lunghissima, che lo vede ancora protagonista assoluto sul palco e in una nuova veste televisiva. C'erano migliaia di persone radunate nel palazzetto di Fuorigrotta che hanno goduto di questa esplosione di affetto. Il rapper, assieme alla sua band, ha reinterpretato il suo repertorio con nuovi arrangiamenti portando dal vivo anche le canzoni del suo ultimo album "Grande Anima", quello più cantautorale, nato da una ricerca interiore.

Clementino e Rocco Hunt

Il pubblico del Palapartenope, però, ha anche potuto assistere a una carrellata di ospiti. Sul palco partenopeo, infatti, sono saliti Gigi D’Alessio, Rocco Hunt, Negrita, Settembre e Ugo Crepa che hanno duettato col rapper e con la sua band formata da Pj Gionson (consolle), Greg Rega (voci), Francesco Varchetta (batteria), Raffaele Salapete (chitarra), Silvestro Saccomanno (tastiere), Luigi “Calmo” Ferrara (basso), Saverio Giuliano (sax) e Stella Manfredi (violino), affiancati dai breaker Gino Rota e Salvatore Deflow. Da ATM e Tutti scienziati passando per Lo strano caso di Iena White a Guardando la Luna, Cos Cos Cos, Partenope, ‘O vient. Con Gigi D'Alessio Clementino si sono esibiti in "Como Suena el Corazon", "Il codice dell’anima" e nella sorpresa "Annarè", mentre con Rocco Hunt hanno cantato "Capocannonieri", "’O Mare e ’O Sole" e "Yes I Know My Way".

A proposito di "Yes I Know My Way", c'è stato anche un momento dedicato a Pino Daniele con un medley. Proprio quel Pino che lo prese sotto la sua ala protettrice. A un certo punto sul palco si è materializzata anche una proposta di matrimonio. Era inevitabile che se dovesse succedere sarebbe successa durante "La cosa più bella che ho". Un ragazzo, infatti, ha chiesto alla propria compagna di sposarlo mentre Clementino cantava. Lei ha detto sì, come ha ripetuto il rapper sul palco, consacrando questi futuri sposi che sono rimasti abbracciati per un bel po' di tempo. Un momento emozionante che mostra l'importanza che le canzoni del rapper napoletano hanno per i suoi fan.