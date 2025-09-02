Chris Martin invita due fan sul palco ma sono di Israele: “Voglio dare il benvenuto anche a chi viene dalla Palestina”

Domenica sera allo stadio di Wembley, durante il concerto dei Coldplay, si è consumata una scena esemplificativa delle tensioni di oggi. Chris Martin invita due fan a cantare sul palco, ma sono israeliane. Piovono fischi e il cantante media: “Salutiamo anche chi viene dalla Palestina”.

Domenica sera allo stadio di Wembley, durante il concerto dei Coldplay, si è consumata una scena esemplificativa di quanto sta accadendo oggi. Chris Martin, frontman della band britannica, ha invitato sul palco due fan per cantare insieme. La domanda di rito – "Da dove venite?" – ha scatenato una reazione che il cantante non si aspettava. "Israele", hanno risposto le due fan. Il pubblico si è diviso: fischi da una parte, applausi dall'altra. Martin, visibilmente a disagio al pianoforte, si è trovato nel mezzo di una situazione che trascendeva la musica.

La risposta diplomatica che non convince nessuno

"Ascoltate, sono molto grato che siate qui come esseri umani, e vi sto trattando come esseri umani uguali sulla terra, indipendentemente da dove veniate o non veniate", ha detto Martin, con una frase che suonava più come una giustificazione che come un'accoglienza spontanea. Poi ha aggiunto:

Anche se forse è controverso, voglio anche dare il benvenuto alle persone del pubblico dalla Palestina perché… credo che siamo tutti esseri umani uguali.

L'intervista alla tv israeliana delle due ragazze

In un'intervista successiva alla televisione pubblica israeliana Kan, una delle due donne ha rivelato i dubbi dell'ultimo momento: "Per una frazione di secondo abbiamo pensato di dire che eravamo di Malta, poi ho detto ‘Israele'. Non potevamo e non volevamo mentire. È stato un po' spaventoso che 90.000 persone sapessero da dove veniamo, ma l'abbiamo detto". Una confessione che dice molto sulla pressione che sentono oggi gli israeliani quando si trovano in contesti pubblici. La paura di essere giudicati, fischiati, respinti per la propria nazionalità. Non è la prima volta che i concerti dei Coldplay diventano terreno di confronto sul conflitto israelo-palestinese. A luglio, durante un'altra esibizione, Martin aveva notato una bandiera israeliana tra il pubblico, ricordando che il giorno prima aveva visto quella palestinese: "Qui diamo il benvenuto a tutti", aveva detto anche in quell'occasione.