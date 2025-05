Chris Brown rilasciato su cauzione dopo l’aggressione a un producer, dovrà pagare 5 milioni di sterline

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Chris Brown è stato rilasciato su cauzione da un tribunale di Londra dopo essere stato accusato di un’aggressione avvenuta in un nightclub della capitale britannica lo scorso 15 maggio. L'artista, vincitore di due Grammy Awards e celebre per brani come "Loyal", "Under the Influence" e "Turn Up the Music2, dovrà versare una cauzione record di 5 milioni di sterline, pari a circa 5,8 milioni di euro.

Le accuse contro Chris Brown

Il cantante è accusato di aver colpito un produttore musicale con una bottiglia di tequila durante una serata al Tape, un nightclub nel quartiere di Mayfair, uno dei più lussuosi di Londra. L'incidente risale al 2023, ma la vicenda è venuta alla luce solo recentemente. Secondo le informazioni fornite dalla BBC, Brown è stato arrestato giovedì 15 maggio a Salford, nel nord dell'Inghilterra, e trattenuto in custodia fino a mercoledì 21 maggio, quando il Southwark Crown Court ha deciso di concedere la libertà su cauzione. Durante l'udienza, il giudice Tony Baumgartner ha stabilito che l’artista dovesse pagare immediatamente 4 milioni di sterline, mentre il saldo di 1 milione dovrà essere versato entro sette giorni.

Le condizioni della cauzione

Oltre alla cauzione, Chris Brown dovrà anche rispettare alcune condizioni specifiche. In primo luogo, sarà obbligato a risiedere in un indirizzo già noto alla Corte e non potrà entrare nel Tape o avere qualsiasi tipo di contatto con la presunta vittima. Inoltre, il cantante dovrà consegnare il suo passaporto ogni volta che non sarà in viaggio per motivi legati al suo prossimo tour. Il giudice ha anche stabilito che il cantante dovrà presentarsi in Tribunale il prossimo 20 giugno, data che coincide con il suo tour europeo, durante il quale si esibirà a Cardiff e Londra. Poco dopo il rilascio, ha postato sul suo profilo Instagram un messaggio che recita: "From the cage to the stage!" (tradotto: "Dalla gabbia al palco!").

La story pubblicata da Chris Brown sul suo profilo Instagram

Nonostante il clamore mediatico, i piani di Brown per il futuro non sembrano subire particolari rallentamenti. La popstar, infatti, si esibirà nei prossimi mesi in diverse città europee, tra cui Manchester, Birmingham e Glasgow.